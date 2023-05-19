19.05.2023, 09:56
Baltic Shuttle с 12 июня увеличивает число рейсов на маршруте Таллинн — Псков — Таллинн
ФОТО: https://www.balticshuttle.ee/
C 12 июня увеличивает автобус будет ходить по маршруту три раза в неделю.
Компания Baltic Shuttle с 12 июня увеличивает число рейсов на маршруте Таллинн — Псков — Таллин с одного до трёх в неделю. Из Таллина в Псков к вечернему рейсу в пятницу добавляются утренние рейсы в понедельник и среду. К субботнему рейсу из Пскова в Таллинн добавляются дневные рейсы во вторник и четверг.
Маршрут данного рейса проходит через Тарту, популярный санаторий Värska и Печоры. Расписание и способы покупки билетов на рейсы Baltic Shuttle описаны на сайте balticshuttle.ee.