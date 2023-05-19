Архив купца Векинхузена внесен в список Всемирного документального наследия ЮНЕСКО

„Архив Векинхузена – самый ранний сохранившийся до сих пор купеческий архив начала XV века по эту сторону Альп. Поэтому сохранение этой документации является одновременно и особенной привилегией, и огромной ответственностью, связанной со сбережением важных в мировом масштабе архивов. Решение ЮНЕСКО подтверждает международную репутацию Таллиннского городского архива, это своего рода знак качества, - рассказал руководитель Таллиннского городского архива Кюлло Арьякас. – Архив Векинхузена – второй, связанный с Эстонией, комплект документов в списке Всемирного документального наследия ЮНЕСКО. Первым в список в июле 2009 года были внесены документы, связанные с организацией Балтийской цепи“, - добавил Арьякас.

Купец родом из Вестфалии Хильдебранд Векинхузен родился предположительно около 1370 года. Он начал свою деятельность в 1395 – 1398 гг. в Брюгге, женился в Риге, затем жил в Любеке, но через пару лет вернулся в Брюгге, оттуда он руководил масштабной предпринимательской деятельностью вплоть до ухода из жизни в 1426 году.

Архив Векинхузена состоит из 12 приходо-расходных книг и примерно 600 адресованных ему писем, которые помогают составить представление о его купеческой деятельности и ее размахе. Векинхузен торговал на территории от Фландрии в Балтию и до Новгорода, у него были торговые связи в Южной Германии и Венеции, во Франции и Лондоне. Он торговал сукном, солью и специями, получая взамен меха и воск. Оставшиеся после Векинхузена документы демонстрируют на основании личных контактов и сформированных торговых объединений функционирование торговли в Ганзейском союзе. Также они отражают то, какие риски сопровождали столь масштабную торговую деятельность, которые в итоге привели к банкротству Векинхузена.

До сих пор точно не известно как документы Векинхузена попали в Таллинн. Предположительно Таллиннский магистрат взял их на хранение в рамках процесса наследования ведущего деятельность в Ливонии родственника этого купца.

Под руководством Любекского городского архива в 2016 году было инициировано ходатайство о занесении документов ганзейского периода в список всемирного документального наследия ЮНЕСКО. К ходатайству присоединились архивы, расположенные в Германии, Бельгии, Латвии, Польше, Дании и Эстонии. Был составлен представительный список документов, которые отражают деятельность Ганзейского союза по возможности разносторонне. Были выбраны решения собраний представителей ганзейских городов, торговые договоры и привилегии, предписания о внутреннем порядке контор, рукопись с морским правом, касающиеся военной деятельности документы, русско-нижненемецкий словарь и один купеческий архив.