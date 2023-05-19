19.05.2023, 09:39
ФОТО | Что может быть лучше устриц с шампанским? В Carpe Vinum прошел изысканный ужин от Austerium и Forget-Brimont(1)
ФОТО: | Aleksandr Stadnikov
В винном магазине Carpe Vinum чемпион мира по открыванию устриц Анти Лепик и сомелье Надежда Лелюх провели роскошный ужин с устрицами и недавно пришедшим на эстонский рынок французским шампанским Forget-Brimont.
Целый вечер гости наслаждались шампанским от Forget-Brimont, которое пока что еще не продается в торговых сетях, но уже можно приобрести в Эстонии.
Устрицы от Austerium были подобраны таким образом, чтобы подчеркнуть изысканный вкус шампанского. Если вам говорят, что все устрицы на вкус одинаковые - не верьте. Каждый вид имеет свой особый вкус, которые еще лучше раскрывается в сочетании с правильным напитком.