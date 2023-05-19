ФОТО | Что может быть лучше устриц с шампанским? В Carpe Vinum прошел изысканный ужин от Austerium и Forget-Brimont

Целый вечер гости наслаждались шампанским от Forget-Brimont, которое пока что еще не продается в торговых сетях, но уже можно приобрести в Эстонии.

Устрицы от Austerium были подобраны таким образом, чтобы подчеркнуть изысканный вкус шампанского. Если вам говорят, что все устрицы на вкус одинаковые - не верьте. Каждый вид имеет свой особый вкус, которые еще лучше раскрывается в сочетании с правильным напитком.