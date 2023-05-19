Еще один эстонец покорил Эверест

В четверг в социальных сетях распространилось сообщение, что 18 мая в 18:05 эстонец Отт Тинн покорил Эверест.

Эстонцы и раньше покоряли самую высокую гору мира - первым это сделал Алар Сикк в 2003 году.

В 2011 году вершины горы достигли Танель Туулевески и Андрас Каасик. Они забирались на Эверест по южной стороне горы со стороны Непала. Мужчины покорили Эверест, известный также как Джомолунгма («хозяйка ветров“), с 4 британскими товарищами, 8 шерпами и двумя гидами, Дэвидом Гамильтоном и Энди Чепменом.

В 2021 году первой эстонкой, покорившей гору, стала Крисли Мелеск. Удалось ей это в составе международной экспедиционной группы под руководством известного мастера Гарретта Мэдисона.

Покорить высочайшую вершину планеты — мечта любого альпиниста. Но забраться на высоту 8848 метров - сложная и очень опасная задача. Кроме того, "удовольствие" платное - в среднем за во альпинисты платят около 50 000 евро.