В Бразилии открыли мавзолей легендарного Пеле

На входе в мавзолей фанатов встречают две золотые статуи Пеле. Сам мемориал оформлен в стилистике стадиона. Пол сделан из искусственной травы, стены украшены изображениями болельщиков на трибунах, а на стенах изображено фото с полчищами ликующих зрителей. Центральное место занимает гроб с телом Пеле. Футболист лежит в гробу из чистого золота, а над ним сделан потолок в виде безоблачного неба, сообщает "Моя Планета".

По планам мавзолей должны были построить на девятом этаже, откуда открывается вид на стадион „Вила Белмиро“ клуба „Сантос“, где Пеле выступал на протяжении 18 лет. Вместо этого семья похоронила его на втором этаже, чтобы болельщикам проще было почтить память великого спортсмена.

„Все это сделано с большой любовью людьми, которые знали его, которые жили с ним. Мемориал отражает суть того, каким он был“, — поделился впечатлениями один из сыновей Пеле. В мавзолее собраны памятные вещи футболиста, включая форму Бразилии и „Сантоса“, в которой игрок выступал, пишет Daily Mail. Только 60 болельщиков, заранее забронировавших место, могут посетить мавзолей за день.

Пеле — лучший футболист XX века по версии футбольной комиссии ФИФА, World Soccer и France Football, а также лучший спортсмен XX века по версии МОК. Это единственный игрок, выигрывавший чемпионат мира три раза (1958, 1962, 1970 год). За сборную Бразилии Пеле забил 77 голов в 92 играх. Рекорд продержался более 50 лет. В финальных турнирах чемпионата мира он провел в общей сложности 14 матчей и забил 12 мячей.