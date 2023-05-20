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20.05.2023, 11:17

Определены самые дешевые европейские города для путешествий на выходные

 
1889158366
1889158366
ФОТО: DaLiu | Shutterstock

Британская компания Post Office составила рейтинг самых дешевых европейских направлений на выходные. Проанализировав 25 популярных туристических мест, оказалось, что дешевле всего провести выходные в столице Португалии.

При составлении рейтинга учитывались возможности развлечений (экскурсии и музеи), а также стоимость проживания (2 ночи в 3-звездочной гостинице с завтраком), питания (напитки и ужин на двоих с бутылкой домашнего вина) и билетов на общественный транспорт на двоих. Не учитывались билеты на самолет до пункта назначения и обратно.

Так, в среднем выходные в Лиссабоне обойдутся для пары туристов в 257 евро. В Вильнюсе - 258 евро, в Кракове - 287 евро.

В топ-10 вошли:

1. Лиссабон, Португалия (257 евро)
2. Вильнюс, Литва (258 евро)
3. Краков, Польша (287 евро)
4. Афины, Греция (301 евро)
5. Рига, Латвия (323 евро)
​​​​​​​6. Порту, Португалия (374 евро)
​​​​​​​7. Загреб, Хорватия (379 евро)
​​​​​​​8. Будапешт, Венгрия (380 евро)
​​​​​​​9. Варшава, Польша (381 евро)
​​​​​​​10. Лилль, Франция (382 евро)

Посмотреть подробный отчет можно здесь.

При этом эксперты отмечают, что среди европейских туристических направлений самое дорогое проживание будет в Амстердаме, Венеции, Дублине, Флоренции и Белфасте.

К самым большим тратам на питание нужно готовиться в Копенгагене, Хельсинки, Вене, Женеве и Ницце.

Самые дорогие развлечения (музеи и экскурсии): Дубровник, Вена, Амстердам, Флоренция, Барселона

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