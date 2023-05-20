Определены самые дешевые европейские города для путешествий на выходные
Британская компания Post Office составила рейтинг самых дешевых европейских направлений на выходные. Проанализировав 25 популярных туристических мест, оказалось, что дешевле всего провести выходные в столице Португалии.
При составлении рейтинга учитывались возможности развлечений (экскурсии и музеи), а также стоимость проживания (2 ночи в 3-звездочной гостинице с завтраком), питания (напитки и ужин на двоих с бутылкой домашнего вина) и билетов на общественный транспорт на двоих. Не учитывались билеты на самолет до пункта назначения и обратно.
Так, в среднем выходные в Лиссабоне обойдутся для пары туристов в 257 евро. В Вильнюсе - 258 евро, в Кракове - 287 евро.
В топ-10 вошли:
1. Лиссабон, Португалия (257 евро)
2. Вильнюс, Литва (258 евро)
3. Краков, Польша (287 евро)
4. Афины, Греция (301 евро)
5. Рига, Латвия (323 евро)
6. Порту, Португалия (374 евро)
7. Загреб, Хорватия (379 евро)
8. Будапешт, Венгрия (380 евро)
9. Варшава, Польша (381 евро)
10. Лилль, Франция (382 евро)
Посмотреть подробный отчет можно здесь.
При этом эксперты отмечают, что среди европейских туристических направлений самое дорогое проживание будет в Амстердаме, Венеции, Дублине, Флоренции и Белфасте.
К самым большим тратам на питание нужно готовиться в Копенгагене, Хельсинки, Вене, Женеве и Ницце.