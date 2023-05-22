Названы лучшие велосипедные города Европы

Осло отметили за безопасность дорожного движения: если в 2014 году только 9% жителей считали город безопасным для езды на велосипеде, то сейчас этот показатель составляет 31%. В частности, в городе действует ограничение скорости для авто в 30 километров в час, пишет Euro-pulse,