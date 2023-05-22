Названы лучшие велосипедные города Европы
Европейская федерация велосипедистов объявила победителей конкурса Velo-city 2023. В этом году лучшими велосипедными городами Европы стали Хельсингборг (Швеция), Осло (Норвегия), Эссен и Гейдельберг (оба — Германия).
Осло отметили за безопасность дорожного движения: если в 2014 году только 9% жителей считали город безопасным для езды на велосипеде, то сейчас этот показатель составляет 31%. В частности, в городе действует ограничение скорости для авто в 30 километров в час, пишет Euro-pulse,
Гейдельберг получил награду за улучшение велосипедного движения. Только в 2022 году город сообщил об увеличении числа велосипедистов на 17%. Местные власти субсидируют покупку велосипедов и имеют программу создания велосипедных маршрутов между городскими и сельскими районами.
Хельсингборг удостоился награды за лучшую велосипедную инфраструктуру. В частности, жюри отметили изогнутый мост Варвсброн, соединяющий новые районы с центром города.
Эссен получил награду за спонсирование местных организаций, продвигающих велоспорт.