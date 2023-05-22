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22.05.2023, 09:37

Названы лучшие велосипедные города Европы

 
ФОТО: Photo by Tobias Cornille on Unsplash

Европейская федерация велосипедистов объявила победителей конкурса Velo-city 2023. В этом году лучшими велосипедными городами Европы стали Хельсингборг (Швеция), Осло (Норвегия), Эссен и Гейдельберг (оба — Германия).

Осло отметили за безопасность дорожного движения: если в 2014 году только 9% жителей считали город безопасным для езды на велосипеде, то сейчас этот показатель составляет 31%. В частности, в городе действует ограничение скорости для авто в 30 километров в час, пишет Euro-pulse,

Гейдельберг получил награду за улучшение велосипедного движения. Только в 2022 году город сообщил об увеличении числа велосипедистов на 17%. Местные власти субсидируют покупку велосипедов и имеют программу создания велосипедных маршрутов между городскими и сельскими районами.

Хельсингборг удостоился награды за лучшую велосипедную инфраструктуру. В частности, жюри отметили изогнутый мост Варвсброн, соединяющий новые районы с центром города.

Эссен получил награду за спонсирование местных организаций, продвигающих велоспорт.

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