27 мая в Кадриоргском художественном музее и в парке Кадриорг пройдет традиционный День живописи

Организаторы Дня живописи хотели бы привлечь внимание публики к окружающей среде, и к различным видам животных и растений в Кадриорге. С помощью творческих заданий можно воспитать эмпатию и заботу об окружающей среде, а через занятия, объединяющие творчество художников и природу, участники мероприятия смогут лучше понять и прочувствовать произведения искусства. В течение дня под руководством художников пройдут мастер-классы кроки, прогулки по парку и экскурсии в сопровождении кураторов по выставкам художественного сбрания Тийта Пруули в Музее Микклея „Поднять паруса!“ и „Танцы цвета. Финский модернизм“ в Кадриоргском художественном музее.

„В этом году традиционный День живописи – особенный! Это и тематика, и объявленный нами конкурс, благодаря которому поле деятельности для участников значительно расширяется. Художественный конкурс проводится совместно с парком Кадриорг и организацией „Таллинн – культурная столица Европы“. Приглашаем всех школьников познакомиться с природным многообразием Кадриорга и принять участие в конкурсе. В этом году появился также и путеводитель по природным тропам Кадриорга, с помощью которого можно узнать о многообразии растительного мира, об истории парка и историях, связанных с некоторыми деревьями. Путеводитель доступен для всех на сайте музея, а в День живописи состоится презентация бумажной версии“, − комментирует директор Кадриоргского художественного музея Александра Мурре.

В проводящемся Кадриоргским художественным музеем „Дне живописи“ приглашаются принять участие все желающие, кто интересуется искусством и природой, независимо от возраста и уровня подготовки. День живописи – это вдохновляющий, игровой и образовательный праздник искусства, который с 2003 года проходит ежегодно в последнюю субботу мая в парке перед Кадриоргским художественным музеем.