Одну из главных туристических достопримечательностей Парижа закроют на пять лет

В центре Помпиду работают несколько галерей, библиотека и ресторан. Все эти объекты будут закрыты для посещения в период с 2025 по 2030 год для проведения необходимых ремонтных и строительных работ с целью обеспечения долговечности здания в будущем.

Об этом еще в начале мая объявила министр культуры Франции Рима Абдул Малак, сказав, что стоимость работ составит около 260 миллионов евро. Целью проекта является модернизация всего здания и удаление асбеста.

Изначально планировалось закрыть центр на реставрацию уже в сентябре этого года, но строительные работы решено было отложить из-за летних Олимпийских игр, которые пройдут в Париже в 2024 года.

Расположенный в самом сердце Парижа центр Помпиду, названный в честь бывшего президента Франции Жоржа Помпиду, ежегодно привлекает миллионы посетителей. В ходе реконструкции у центра появится новая терраса площадью 1500 квадратных метров с видом на западную часть города. Кроме того, в результате реконструкции центр сможет на 60% сократить счета за электроэнергию. „Возможно, мы являемся одним из самых энергозатратных зданий во Франции, так что это неплохая новость“, — сказал Лоран Ле Бон, глава Центра Помпиду.

Но некоторыми ценности центра посетители все же смогут увидеть и во время реставрационных работ. Так, например, 400 000 книг публичной библиотеки будут временно перемещены в здание Le Lumière в парижском районе Берси. В Центре Помпиду также находится Национальный музей современного искусства, картины которого будут выставлены в других музеях Парижа и Франции.