ФОТО | Рядом с аэропортом открылся обновленный отель Mercure Tallinn(1)
После реконструкции открылся отель Mercure Tallinn – расположенный рядом с Таллиннским аэропортом бывший отель Ülemiste. Общий объем инвестиций в реконструкцию отеля составил около 2 миллионов евро.
В ходе реконструкции тщательно обновлены общественные помещения отеля, гостиничные номера и конференц-залы. Были выполнены необходимые малярные и ремонтные работы, заменены напольные покрытия и большая часть интерьеров. Во всех номерах появились новые отопительные и охлаждающие системы, кровати и одеяла, подушки и текстиль. Кроме того, в отеле реализована новая концепция питания с упором на высокое качество.
По словам исполнительного директора Mercure Tallinn Харлеса Таммелехта, с марта 2022 года, когда стартовало сотрудничество с Accor, в отеле проводился основательный ремонт: „Во время реновации отель оставался открытым, и за первый год работы наша команда уже добилась отличных результатов в процессе интеграции с брендом Mercure. Mercure Tallinn является идеальной остановкой для деловых путешественников и для туристов, которые хотят насладиться красотой и культурой Таллинна. Мы гордимся тем, что являемся частью сети Accor и предлагаем гостям качественное размещение и обслуживание в соответствии с известными стандартами бренда Mercure. Здесь есть огромный потенциал, который мы, наконец, сможем должным образом представить на рынке“.
18 мая на открытии выступил исполнительный директор отеля Харлес Таммелехт, который среди прочего упомянул, что надеется, что третий этап жизни здания окажется наиболее амбициозным и успешным. Вечер продолжился в ресторане отеля Le Lac, где шеф-повар Андрей Костин угостил гостей роскошным ужином, продемонстрировав свое умение обеспечить подходящий для важных событий сервис. Главным исполнителем на мероприятии стал музыкант Андреас Палль – певец, гитарист и человек-оркестр, занявший в 2021 году пятое место в конкурсе Eesti Otsib Superstaari.
В отеле Mercure Tallinn 132 современных и комфортабельных номера и люкса, три конференц-зала и ресторан. Кроме того, гости могут воспользоваться тренажерным залом и сауной. Конференц-залы и банкетные залы вмещают до 50 человек, а зал заседаний до 10 человек. Также здесь есть приватная комната для вечеринок. Гости могут посетить ресторан и бар Le Lac, предлагающий гурманам неповторимые кулинарные впечатления. В меню сочетаются международная кухня и рыбные блюда, вдохновленные озером Юлемисте, которые готовят с использованием классических французских кулинарных техник.
Отель превосходно расположен, что делает его идеальной остановкой для следующих через Таллиннский аэропорт путешественников и для местных жителей. Отель расположен в 10 минутах езды от Таллиннского порта, в 7 минутах езды от центра и старого города, а центр Ülemiste находится в 2 минутах ходьбы. Отель также имеет отличное трамвайное сообщение с городом, благодаря чему передвигаться путешественникам еще проще.
Отель присоединился к сети Accor в прошлом году и был переименован в Mercure Tallinn, что обеспечило все преимущества международного сервиса и стандартов качества Accor. Отель также присоединился к глобальной программе лояльности Accor Live Limitless (ALL). Как и каждый отель Mercure, этот только что прошедший реновацию отель черпает вдохновение в окрестностях, используя близлежащее озеро Юлемисте и эстонскую природу в качестве основы своего дизайна.
By Mercure
By Mercure – гостиничный бренд среднего класса, сочетающий силу международной сети с аутентичным и местным гостеприимством. Каждый отель Mercure по всему миру гарантирует надежный уровень качества обслуживания и отражает в дизайне отеля особый характер и культуру местного окружения. Команда Mercure известна своей страстью, энтузиазмом и теплотой, и всегда готова поделиться с гостями местной жизнью, советами и историческими рассказами. Отели Mercure удобно расположены в центрах городов, у моря или в горах – всего в разных странах их более 810. Отели аккредитованы по стандартам Accor ALLSAFE, гарантирующим здоровье и безопасность посетителей.
Accor
Accor – одна из крупнейших в мире гостиничных франшиз, включающая более 5 400 отелей и 10 000 заведений общественного питания, а также оздоровительных центров и центров сотрудничества в 110 странах мира. Концерн обладает одной из наиболее разнообразных полностью интегрированных систем управления в отрасли, охватывающей более 40 гостиничных брендов: от роскошных до бюджетных отелей, включая компанию по управлению гостевыми домами Ennismore. Accor фокусируется на продвижении позитивных мер в области деловой этики, ответственности в туристическом секторе, экологической устойчивости, ориентированной на сообщества деятельности, а также на разнообразии и инклюзивности. Основанная в 1967 году компания Accor SA располагает штаб-квартирой во Франции и публично котируется на парижской бирже Euronext (код ISIN: FR0000120404), а также на внебиржевом рынке в США (тиккер: ACCYY). Для получения дополнительной информации посетите сайт www.group.accor.com и присоединяйтесь к нам в Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram и TikTok.