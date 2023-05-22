ФОТО | Рядом с аэропортом открылся обновленный отель Mercure Tallinn

В отеле Mercure Tallinn 132 современных и комфортабельных номера и люкса, три конференц-зала и ресторан. Кроме того, гости могут воспользоваться тренажерным залом и сауной. Конференц-залы и банкетные залы вмещают до 50 человек, а зал заседаний до 10 человек. Также здесь есть приватная комната для вечеринок. Гости могут посетить ресторан и бар Le Lac, предлагающий гурманам неповторимые кулинарные впечатления. В меню сочетаются международная кухня и рыбные блюда, вдохновленные озером Юлемисте, которые готовят с использованием классических французских кулинарных техник.

18 мая на открытии выступил исполнительный директор отеля Харлес Таммелехт, который среди прочего упомянул, что надеется, что третий этап жизни здания окажется наиболее амбициозным и успешным. Вечер продолжился в ресторане отеля Le Lac, где шеф-повар Андрей Костин угостил гостей роскошным ужином, продемонстрировав свое умение обеспечить подходящий для важных событий сервис. Главным исполнителем на мероприятии стал музыкант Андреас Палль – певец, гитарист и человек-оркестр, занявший в 2021 году пятое место в конкурсе Eesti Otsib Superstaari.

По словам исполнительного директора Mercure Tallinn Харлеса Таммелехта , с марта 2022 года, когда стартовало сотрудничество с Accor, в отеле проводился основательный ремонт: „Во время реновации отель оставался открытым, и за первый год работы наша команда уже добилась отличных результатов в процессе интеграции с брендом Mercure. Mercure Tallinn является идеальной остановкой для деловых путешественников и для туристов, которые хотят насладиться красотой и культурой Таллинна. Мы гордимся тем, что являемся частью сети Accor и предлагаем гостям качественное размещение и обслуживание в соответствии с известными стандартами бренда Mercure. Здесь есть огромный потенциал, который мы, наконец, сможем должным образом представить на рынке“.

В ходе реконструкции тщательно обновлены общественные помещения отеля, гостиничные номера и конференц-залы. Были выполнены необходимые малярные и ремонтные работы, заменены напольные покрытия и большая часть интерьеров. Во всех номерах появились новые отопительные и охлаждающие системы, кровати и одеяла, подушки и текстиль. Кроме того, в отеле реализована новая концепция питания с упором на высокое качество.

Отель превосходно расположен, что делает его идеальной остановкой для следующих через Таллиннский аэропорт путешественников и для местных жителей. Отель расположен в 10 минутах езды от Таллиннского порта, в 7 минутах езды от центра и старого города, а центр Ülemiste находится в 2 минутах ходьбы. Отель также имеет отличное трамвайное сообщение с городом, благодаря чему передвигаться путешественникам еще проще.

Отель присоединился к сети Accor в прошлом году и был переименован в Mercure Tallinn, что обеспечило все преимущества международного сервиса и стандартов качества Accor. Отель также присоединился к глобальной программе лояльности Accor Live Limitless (ALL). Как и каждый отель Mercure, этот только что прошедший реновацию отель черпает вдохновение в окрестностях, используя близлежащее озеро Юлемисте и эстонскую природу в качестве основы своего дизайна.

By Mercure

By Mercure – гостиничный бренд среднего класса, сочетающий силу международной сети с аутентичным и местным гостеприимством. Каждый отель Mercure по всему миру гарантирует надежный уровень качества обслуживания и отражает в дизайне отеля особый характер и культуру местного окружения. Команда Mercure известна своей страстью, энтузиазмом и теплотой, и всегда готова поделиться с гостями местной жизнью, советами и историческими рассказами. Отели Mercure удобно расположены в центрах городов, у моря или в горах – всего в разных странах их более 810. Отели аккредитованы по стандартам Accor ALLSAFE, гарантирующим здоровье и безопасность посетителей.

Accor

Accor – одна из крупнейших в мире гостиничных франшиз, включающая более 5 400 отелей и 10 000 заведений общественного питания, а также оздоровительных центров и центров сотрудничества в 110 странах мира. Концерн обладает одной из наиболее разнообразных полностью интегрированных систем управления в отрасли, охватывающей более 40 гостиничных брендов: от роскошных до бюджетных отелей, включая компанию по управлению гостевыми домами Ennismore. Accor фокусируется на продвижении позитивных мер в области деловой этики, ответственности в туристическом секторе, экологической устойчивости, ориентированной на сообщества деятельности, а также на разнообразии и инклюзивности. Основанная в 1967 году компания Accor SA располагает штаб-квартирой во Франции и публично котируется на парижской бирже Euronext (код ISIN: FR0000120404), а также на внебиржевом рынке в США (тиккер: ACCYY). Для получения дополнительной информации посетите сайт www.group.accor.com и присоединяйтесь к нам в Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram и TikTok.