Наводнение в Италии: безопасно ли туда лететь на отдых и где искать помощь в случае опасности?

Гран-при Формулы-1 в Эмилии-Романье, запланированное на эти выходные, было отменено, а ущерб, нанесенный природной стихией, уже оценивается в несколько миллиардов евро. И пока итальянские власти пытаются разобраться с последствиями наводнения, туристом лучше держаться от этих регионов подальше.

Помимо Италии „апокалиптические“ наводнения и оползни также вызвали хаос в Хорватии, Боснии и Словении. Эксперты предупреждают, что в Южной Европе растет число стихийных бедствий, связанных с климатом.

В столице региона, городе Болонья, туристический совет призвал граждан ограничить свои поездки только самыми необходимыми делами. А правительство Великобритании выпустило предупреждение для путешественников: „Рекомендуется держаться подальше от берегов рек и зеленых зон, пострадавших от наводнения. Движение транспорта, в том числе между Болоньей и Римини, может быть затруднено“. Они призвали людей проверять ситуацию перед поездкой и следовать инструкциям местных властей.

Министерство иностранных дел Эстонии пока никаких предупреждений относительно поездок в Италию не выпускало. Но на сайте министерства есть ссылка на Службу гражданской обороны Италии, где регулярно публикуются метеорологические предупреждения, последнее из которых датировано вчерашним днем. Если в ближайшее время у вас запланирована поездка в итальянский регион Эмилия-Романья, то стоит обратить на предупреждение властей особенное внимание.

При необходимости нужно позвонить на круглосуточный номер консульской помощи +372 5301 9999 или написать на электронную почту: konsul@mfa.ee

Рейсы в Болонью и отмены поездов в Эмилии-Романье



Рейсы в аэропорт Болоньи и из него по-прежнему отправляются по расписанию, согласно последней информации о рейсах. Международный аэропорт Болоньи имени Гульельмо Маркони рекомендует вылетающим пассажирам выходить из дома пораньше и добираться общественным транспортом, например монорельсом Marconi Express (от центрального железнодорожного вокзала Болоньи) или автобусом.