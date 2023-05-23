Берлинские музеи меняют ориентиры

Сразу девять музеев в немецкой столице заявили о своих намерениях усилить работу по установлению прав собственности на объекты археологических коллекций, которые находятся в их хранилищах. Более того, эта деятельность должна стать одной из центральной в их работе. Такое заявление 16 мая сделал Герман Парцингер, археолог, специалист по скифской культуре и председатель Фонда Прусского культурного наследия.

На этой неделе был представлен новый стратегический документ, который детально описывает, как в будущем государственные музеи Берлина будут поступать со своими археологическими коллекциями и как будет осуществляться работа по изучению истории владения и происхождения самих объектов, по-немецки - Provenienzforschung. Как подчеркнул глава Фонда Прусского культурного наследия, речь идет в первую очередь о предметах, которые попали в Берлин в результате раскопок, приобретения коммерческим путем или во время военных конфликтов.

Какие задачи ложатся на немецкие музеи

При этом в центре внимания работников музеев будет находиться не вопрос о возращении этих объектов, а изучение истории их попадания в хранилища и коллекции немецких музеев. При возникновении спорных моментов музеям рекомендовано устанавливать контакт со страной происхождения того или иного археологического объекта с целью поиска обоюдного решения. Кроме того, не исключается возможность возвращения археологических артефактов на историческую родину.

Фокус археологических собраний берлинских музеев лежит на античности - это объекты и греческой, и римской культуры. Эта коллекция, собранная берлинскими музеями, считается одной из самых крупных в мире. Наиболее известный объект - скульптурный фриз Пергамского алтаря на Музейном острове, это один из самых значительных памятников древней культуры.