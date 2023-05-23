5 причин посетить Египет летом: сезон манго, низкие цены и отсутствие толп туристов

В Египте жарко, но суше, что делает его приятным даже в летние месяцы и потенциально более комфортным, чем палящее лето в Европе в последние годы. Туроператор Join UP!, организующий туры в Египет летом из других стран с 2014 года, предлагает выбирать отели рядом с бухтой, где чаще дует морской бриз. Такие высокорейтинговые отели, как „Savoy 5», „Sierra 5», „Reef Oasis Blue Bay 5», „Grand Oasis Resort 4», „Royal Albatros Moderna 5», „Coral Sea Holiday 5» и „Parrotel Beach 5*“ гарантируют исключительный отдых. Из Эстонии туры в Шарм-Эль-Шейх доступны раз в неделю от туроператора „Join Up Baltic“. Туроператор называет пять основных причин посетить Египет этим летом и получить новые впечатления от путешествия.

1. Уникальный опыт – теплые рассветы и закаты

Некоторые экскурсии более приятны летом. Например, закаты и рассветы, которые зимой могут быть холодными, летом вполне приятны. Ожидание рассвета на горе Синай, где зимой температура опускается до +10-+15 градусов по Цельсию, летом может быть приятнее даже при температуре выше +20 градусов по Цельсию. Кроме того, лодочные прогулки и прогулки по островам летом с гарантированно жаркой погодой и теплым морем могут быть более приятными. Самые популярные лодочные туры из Шарм-эль-Шейха — на Белый остров, в национальный парк Рас-Мохаммед и на остров Тиран.

2. Меньше толп

Поскольку лето в Египте — низкий туристический сезон, путешественники смогут насладиться поездкой с меньшим скоплением людей. Это означает более спокойный отдых на курортах у пляжа или у бассейна, а также посещение популярных достопримечательностей с меньшим количеством людей.

3. Более низкие цены