5 причин посетить Египет летом: сезон манго, низкие цены и отсутствие толп туристов(5)
Обычный сезон путешествий в Египет длится с октября по апрель, но в этом году эстонцам/литовцам доступен новый опыт путешествий: посещение Египта в летнее время. Летний Египет — отличный способ сбежать от многолюдных европейских праздников и сэкономить на путешествии. Меньше толпы, лучшие цены на отели и вкусные манго — три из пяти главных причин посетить Египет летом.
В Египте жарко, но суше, что делает его приятным даже в летние месяцы и потенциально более комфортным, чем палящее лето в Европе в последние годы. Туроператор Join UP!, организующий туры в Египет летом из других стран с 2014 года, предлагает выбирать отели рядом с бухтой, где чаще дует морской бриз. Такие высокорейтинговые отели, как „Savoy 5», „Sierra 5», „Reef Oasis Blue Bay 5», „Grand Oasis Resort 4», „Royal Albatros Moderna 5», „Coral Sea Holiday 5» и „Parrotel Beach 5*“ гарантируют исключительный отдых. Из Эстонии туры в Шарм-Эль-Шейх доступны раз в неделю от туроператора „Join Up Baltic“. Туроператор называет пять основных причин посетить Египет этим летом и получить новые впечатления от путешествия.
1. Уникальный опыт – теплые рассветы и закаты
Некоторые экскурсии более приятны летом. Например, закаты и рассветы, которые зимой могут быть холодными, летом вполне приятны. Ожидание рассвета на горе Синай, где зимой температура опускается до +10-+15 градусов по Цельсию, летом может быть приятнее даже при температуре выше +20 градусов по Цельсию. Кроме того, лодочные прогулки и прогулки по островам летом с гарантированно жаркой погодой и теплым морем могут быть более приятными. Самые популярные лодочные туры из Шарм-эль-Шейха — на Белый остров, в национальный парк Рас-Мохаммед и на остров Тиран.
2. Меньше толп
Поскольку лето в Египте — низкий туристический сезон, путешественники смогут насладиться поездкой с меньшим скоплением людей. Это означает более спокойный отдых на курортах у пляжа или у бассейна, а также посещение популярных достопримечательностей с меньшим количеством людей.
3. Более низкие цены
Цены в туризме зависят от спроса, и хотя туры в самые популярные летние направления Европы в этом году достигли самых высоких цен с доковидных времен, отели в менее популярном летнем направлении — Египте — остаются доступными. Это отличная возможность выбрать отель высокого класса по хорошей цене (например, „Риксос“), а более качественные номера с видом на море будут и более доступными.
4. Пляжи и красочный подводный мир
Жаркая погода — лучшее время, чтобы насладиться потрясающими водами и подводным миром Красного моря. В летние месяцы уникальный и красочный подводный мир становится еще более волшебным. Многие виды рыб не появляются зимой из-за холода, но летом, когда вода теплее, Красное море оживает на полную, делая снорклинг и дайвинг еще более зрелищными. Плавание, снорклинг и дайвинг в исключительно теплом море могут стать лучшим развлечением для каждого путешественника этим летом. Кроме того, это хорошее время для обучения дайвингу, так как вода теплее.
5. Сезон манго
Плоды манго — одно из любимых лакомств в Египте и даже может быть синонимом лета в Египте. Страна является одним из крупнейших экспортеров манго в мире, экспортируя около 30 000 тонн манго в Европу и на другие рынки. Сезон сбора сладкого и ароматного манго в Египте начинается с июня и длится до ноября, с пиком урожая в июне, июле и августе. Существует 15 различных сортов египетского манго — разных размеров, цветов и вкусов, — которыми лучше всего наслаждаться в свежесобранном виде летом.