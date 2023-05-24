В Испании туристам запрещено пользоваться наушниками во время езды на велосипеде. За нарушение грозит солидный штраф

Согласно принятому в 2014 году закону Испании, во время езды на велосипеде нельзя слушать музыку в наушниках. Велосипедистов, пойманных в наушниках, могут оштрафовать на 200 евро.

Закон принят из соображений безопасности, поскольку он не позволяет велосипедистам слышать другие звуки. Ношение наушников во время езды на велосипеде может быть опасным как для самих велосипедистов, так и для других участников дорожного движения. Например, есть риск, что во время прослушивания музыки велосипедисты могут не услышать машину скорой помощи или не заметить пешеходов.