В Лауласмаа под руководством шведских ученых открывается академия здоровья и благополучия

Основатель академии, владелица LaSpa Анна Элам заявила, что программа академии LaSpa Health & Wellbeing Academy предназначена для людей любого возраста и физической формы, которые желают получить новые знания и мотивацию для улучшения своего физического здоровья и психологического благополучия. „Здоровый образ жизни состоит из ежедневных маленьких простых шагов. И хотя эти шаги могут быть простыми, большинство из нас понимает, что осознанная и последовательная реализация здорового образа жизни далеко не так легка. Ключе является нахождение мотивации. Мы поняли, что чем больше человек обладает достоверной информацией, тем легче ему найти мотивацию для здоровых выборов“, - сказала Анна Элам.

По словам Элам, ученые установили, что только 30% ожидаемой продолжительности жизни и лет, прожитых в полном здравии, зависят от генов: „Все остальное зависит от человека, его окружения и ежедневных решений. Здоровый образ жизни позволяет предотвратить большинство сердечно-сосудистых заболеваний, снижает риск развития рака, деменции и диабета второго типа“.

„Как на индивидуальном уровне, так и на макроуровне государства, можно добиться значительных экономических выгод, если вместе с медицинскими работниками и политиками мы сосредоточимся на сохранении здоровья и профилактике заболеваний, а не на их лечении. Только в Швеции затраты на лечение ожирения составляют около 7 миллиардов евро ежегодно, а в Эстонии – 600 миллионов евро. Многих заболеваний и расходов можно было бы избежать, но для этого людям необходимы знания и практика“, - сказала Анна Элам.

Программа LaSpa Health & Wellbeing Academy разработана под руководством ученых Каролинского института и Университета Уппсалы Швеции. Преподавателями академии являются ведущие мировые эксперты: