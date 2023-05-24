В Лауласмаа под руководством шведских ученых открывается академия здоровья и благополучия(4)
25 мая в Лауласмаа стартует академия здоровья и благополучия LaSpa Health & Wellbeing Academy, где под руководством ученых из Каролинского института и Университета Уппсалы Швеции участники смогут изучить научно обоснованные методы обеспечения более здоровой и счастливой жизни.
Основатель академии, владелица LaSpa Анна Элам заявила, что программа академии LaSpa Health & Wellbeing Academy предназначена для людей любого возраста и физической формы, которые желают получить новые знания и мотивацию для улучшения своего физического здоровья и психологического благополучия. „Здоровый образ жизни состоит из ежедневных маленьких простых шагов. И хотя эти шаги могут быть простыми, большинство из нас понимает, что осознанная и последовательная реализация здорового образа жизни далеко не так легка. Ключе является нахождение мотивации. Мы поняли, что чем больше человек обладает достоверной информацией, тем легче ему найти мотивацию для здоровых выборов“, - сказала Анна Элам.
По словам Элам, ученые установили, что только 30% ожидаемой продолжительности жизни и лет, прожитых в полном здравии, зависят от генов: „Все остальное зависит от человека, его окружения и ежедневных решений. Здоровый образ жизни позволяет предотвратить большинство сердечно-сосудистых заболеваний, снижает риск развития рака, деменции и диабета второго типа“.
„Как на индивидуальном уровне, так и на макроуровне государства, можно добиться значительных экономических выгод, если вместе с медицинскими работниками и политиками мы сосредоточимся на сохранении здоровья и профилактике заболеваний, а не на их лечении. Только в Швеции затраты на лечение ожирения составляют около 7 миллиардов евро ежегодно, а в Эстонии – 600 миллионов евро. Многих заболеваний и расходов можно было бы избежать, но для этого людям необходимы знания и практика“, - сказала Анна Элам.
Программа LaSpa Health & Wellbeing Academy разработана под руководством ученых Каролинского института и Университета Уппсалы Швеции. Преподавателями академии являются ведущие мировые эксперты:
Томми Цедерхольм, профессор клинического питания и обмена веществ, Уппсальский университет
Май-Лис Хеллениус, профессор профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, Каролинский институт
Анна Мартлинг, профессор хирургии, Каролинский институт
Карл Йохан Сундберг, профессор физиологии, Каролинский институт
Джессика Норрбом, доктор физиологии и исследователь молекулярной физиологии тренировок, Каролинский институт
Кай Сундберг, доктор, исследователь и старший преподаватель по медицинскому уходу, Каролинский институт
Лина Мартинссон, специалист по психиатрии, доктор медицины, старший врач
Дополнительная информация о преподавателях: https://www.laspa.ee/et/academy-facutly/
В состав команды академии также входят основательница Анна Элам и медицинская сестра и диетолог Маарья Рандвели. Ответственными за здоровое питание участников являются шеф-повар LaSpa Ангелика Удекюлль и помощник шеф-повара Хелена Валлимяэ, награжденная званием лучшего повара года.
Академия предлагает возможность углубленного изучения наиболее важных областей: физической активности, питания, сна и психического здоровья. Программа основана на философии, что обладая знаниями, человеку легче найти мотивацию для изменения своих привычек. В каждой области изучаются основы, предоставляется обзор последних научных исследований и эффективных советов, которые помогут облегчить заботу о своем здоровье. Полученные знания применяются на протяжении всей программы для закрепления знаний о здоровом и сбалансированном образе жизни.
Академия проводится на английском языке, программа продолжается от 3 до 5 дней. Сессии академии проводятся несколько раз в год. В группе максимум 15 человек, участники могут быть из разных стран.
Дополнительная информация об академии: https://www.laspa.ee/et/academy/
Главной идеей LaSpa является вдохновение жить более здоровой и счастливой жизнью – этой цели способствуют окружающая природа Лауласмаа, интерьер LaSpa и все предлагаемые услуги. Компания LaSpa Group OÜ была основана в 2020 году с целью создания оазиса благополучия с новой концепцией на лоне природы в Лауласмаа. LaSpa является работодателем для 100 человек.