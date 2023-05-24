Восемнадцать новых объектов получили статус глобальных геопарков ЮНЕСКО

Геопарк Хакусан Тедоригава, расположенный в центральной части Японии, где он следует изгибам реки Тедори от горы Хакусан вниз по направлению к морю, может поведать о примерно 300 миллионах лет истории Земли. Здесь представлены горные породы, образовавшиеся в результате столкновения континентов. Кроме того, здесь можно увидеть окаменелые останки динозавров, сохранившиеся в пластах, которые образовались в местных реках и озерах еще в те времена, когда Япония была соединена с евразийским континентом. Вулканические отложения сформировались в ходе рифтового процесса, отделившего Японию от евразийского континента около 15 миллионов лет назад, когда в результате субдукции литосферных плит Япония оказалась сдвинута на восток. Более поздние вулканические отложения появились вследствие извержения все еще действующего вулкана Хакусан, одной из „трех священных гор“ Японии. Возвышаясь на 2702 м над уровнем моря, гора Хакусан является местом, где отмечен один из самых высоких показателей снежных осадков в мире, говоря о вершинах, расположенных близко к экватору. Обильные снегопады и связанные с ними водно-эрозийные процессы обусловливают непрерывное изменение ландшафта.

Гора Кинабалу торжественно возвышается над этим геопарком, расположенным в штате Сабах на северной оконечности острова Борнео. Будучи самой высокой горой на всем пространстве от Гималаев до Новой Гвинеи, Кинабалу уже более века привлекает к себе исследователей и туристов. Геопарк занимает площадь в 4750 км2 и является домом для многих эндемичных растений и животных: на склонах Кинабалу можно увидеть 90 видов орхидей, а также встретить малиновоголовую куропатку, не встречающуюся больше нигде в мире. Геопарк отличается невероятным геологическим разнообразием, включая ультрамафические породы, возраст которых исчисляется миллиардами лет, которые входят в состав мантии Земли, но иногда, во время извержения вулканов поднимаются на ее поверхность. Здесь же можно увидеть гранитные интрузии: во время извержения вулкана большая часть магмы не изливается на поверхность и остается скрытой внутри земной коры, где она застывает в интрузивных магматических породах, таких как гранит. На территории геопарка представлены уникальные формы земного ландшафта. Здесь же находятся горячие источники Поринг, а также район Ранау-Тамбунан, представляющий собой смешение складчатых и обломочных осадочных пород.