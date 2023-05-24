Восемнадцать новых объектов получили статус глобальных геопарков ЮНЕСКО
Исполнительный совет ЮНЕСКО одобрил включение 18 объектов в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО, в результате чего общее число геопарков достигло 195 объектов в 48 странах. В этом году к глобальной сети присоединились еще два государства-члена ЮНЕСКО — Новая Зеландия и Филиппины.
Наименование „Глобальный геопарк ЮНЕСКО“ было утверждено в 2015 году. Присвоение этого охранного статуса свидетельствует о международном признании уникальности геологического объекта. Геопарки служат интересам местных общин, обеспечивая возможность одновременного сочетания деятельности, направленной на сохранение этих объектов как уникального геологического наследия, информационно-просветительской работы среди населения и экологичного освоения территории человеком. С учетом включения в сеть 18 новых объектов общее число глобальных геопарков ЮНЕСКО достигло 195, а занимаемая ими площадь составила 486 709 км2, что в два раза превышает территорию Великобритании.
В Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО вошли следующие объекты:
Глобальный геопарк ЮНЕСКО Суннхордланд, Норвегия
Ландшафт этого геопарка варьируются от покрытых ледниками гор до архипелагов с их тысячами островов, расположенных на мелководье вдоль побережья. Геологический ландшафт демонстрирует хрестоматийные примеры ледниковой эрозии, происходившей здесь в течение 40 ледниковых периодов. Хардангер-фьорд является наглядным свидетельством миллиарда лет геологической эволюции. Геопарк дает представление о том, как вулканические системы создают континенты: в месте схождения двух тектонических плит сжатая плита сминается, а затем поднимается и образует горный хребет в процессе, известном как орогенез. В геопарке сходятся два крупнейших орогенных пояса на Земле. На южной стороне залегают породы, относящиеся к континентальной вулканической дуге (1,5 миллиарда лет назад), а на северной — породы океанической коры и системы островных дуг (500–450 миллионов лет назад).
Глобальный геопарк ЮНЕСКО Мыс Ортегаль, Испания
Совершите путешествие вглубь нашей планеты и откройте для себя горные породы, появившиеся на территории нынешнего глобального геопарка ЮНЕСКО Мыс Ортегаль из недр Земли почти 400 миллионов лет назад. Именно здесь имеются наиболее полные в Европе свидетельства столкновения, которое привело к возникновению Пангеи, в результате процесса, известного как варисцийская складчатость. Большинство горных пород в этом геопарке были вынесены на поверхность в результате столкновения двух континентов — Лавразии и Гондваны, которые позже (около 350 миллионов лет назад) объединились в суперконтинент Пангея. В момент столкновения эти породы находились в верхней мантии Земли, на глубине более 70 км. Медь, добываемая в шахтах геопарка, образовалась в результате интенсивной термической активности на морском дне, где „вулканические дымоходы“ под названием фумаролы выбрасывали разогретые до огромных температур газы и минералы, которые затем охлаждались при контакте с водой.
Глобальный геопарк ЮНЕСКО Касапава, Бразилия
Для гуарани, коренного народа Бразилии, название этого геопарка означает „место, где кончаются джунгли“. Геопарк расположен в штате Риу-Гранди-ду-Сул на самом юге Бразилии. Его геологическое наследие, состоящее из сульфидных руд и мрамора, добывавшихся здесь когда-то, имело важнейшее значение для экономического развития всего региона. Осадочные отложения вулканического происхождения в бассейне Камакан представляют собой наиболее полную и открытую для изучения летопись движения Южноамериканской геологической платформы на этапе перехода от эдиакарского к кембрийскому периоду (600–500 миллионов лет назад). Эдиакарская биота относится к самым ранним из известных видам животных. Эти мягкотелые морские организмы были похожи на некоторые современные виды фауны, в частности на медуз. Помимо геологического разнообразия, геопарк является ареалом для ряда биологических видов, оказавшихся под угрозой исчезновения, в том числе кактусов, бромелиевых, эндемичных цветов и пчел. Местные кустарники и пастбищные угодья, окружающие голые скалистые холмы, являются экологичным источником средств к существованию для населения, занимающегося разведением овец и коз. Живописные холмы геопарка служили естественными военными укреплениями в средневековом и раннем современном периодах.
Глобальный геопарк ЮНЕСКО Кварта Колония, Бразилия
Этот геопарк расположен на юге Бразилии между биомами пампы и бразильского атлантического леса. Его название является отсылкой к периоду, когда итальянцы колонизировали центральную часть штата Риу-Гранди-ду-Сул. Тысячи европейских поселенцев связывали свои надежды и мечты с этой „обетованной землей“, которая граничит с густым субтропическим лесом и лежит между глубокими рифтовыми долинами, прорезанными сетью многочисленных рек, которые стекают по склонам горного массива Серра-Жерал. Здесь можно увидеть построенные сотни лет назад виллы колонистов, а также следы поселений коренных жителей — квиломбола (выходцев из Африки). В геопарке встречаются многочисленные окаменелые останки животных и растений, населявших землю 230 миллионов лет назад. Найденные здесь останки динозавров являются самыми древними из обнаруженных на нашей планете. Сохранение органических окаменелостей триасового периода имеет огромное международное значение.
Глобальный геопарк ЮНЕСКО Лавреотики, Греция
В связи с обилием и разнообразием природных минералов, многие из которых впервые были обнаружены именно в этом районе, геопарк известен во всем мире благодаря серебру, добываемому из смешанных сульфидных отложений. Геологические богатства этого района обусловили его заселение людьми еще в древности. В настоящее время на территории геопарка проживает 25 102 человека. Здесь также расположен византийский монастырь Святого апостола Павла, где чтут традиции православного монашества. Местные монахи смогли сохранить секреты фресковой росписи — традиционной техники монументальной живописи, в которой используются натуральные минеральные краски.
Глобальный геопарк ЮНЕСКО Иджен, Индонезия
Этот геопарк расположен на территории округов Баньуванги и Бондовосо в провинции Восточная Ява. Его стратегическое расположение между проливом и морем обусловило развитие этой территории как перекрестка торговых путей и миграции населения. Иджен — один из самых активных действующих вулканов в системе одноименной вулканической котловины (кальдеры). Внутри кальдеры и на ее ободе сформировалось 22 посткальдерных вулканических конуса. Иджен — это еще и самое концентрированное по составу и самое большое в своем роде кислотное кратерное озеро на Земле. Здесь можно наблюдать редкое явление, когда плотные концентрации серы, поднимающиеся из активного кратера вулкана, воспламеняются, соединившись с богатой кислородом атмосферой. При горении этой газовой смеси образуется пламя цвета электрик, уникальное по своей природе и видимое только ночью. Следствием инфильтрации воды в вулканические недра является ее высокая кислотность.
Глобальный геопарк ЮНЕСКО Марос Пангкеп, Индонезия
Этот геопарк расположен вдоль южного рукава острова Сулавеси на территории округов Марос и Пангкеп. Местное население представлено в основном коренными народами бугис и макассарезе. Несмотря на то, что площадь геопарка составляет 5077 км2, более половины его территории (55,4%) лежит под водой. Отделенная от материковой части территория геопарка включает 39 островов. Этот архипелаг расположен в „Коралловом треугольнике“ и выполняет функцию центра сохранения экосистем коралловых рифов. Помимо прочих достопримечательностей геопарк известен своими впечатляющими карстовыми башнями и коралловыми рифами архипелага Спермонд. Возраст территории, на которой расположен геопарк, составляет более 100 миллионов лет. Здесь сохранились следы древних форм жизни, представленные такими эндемичными видами, как чёрный макак и сулавессийский медведь кускус, обитающие на территории, расположенной вдоль линии Уоллеса (названной так в честь ученого-биолога Альфреда Рассела Уоллеса, который пришел к тем же выводам об эволюции, что и его современник Чарльз Дарвин), — глубоководной впадины, отделяющей друг от друга острова Борнео и Сулавеси. Западная часть геопарка относится к Азиатской континентальной тектонической плите, тогда как его восточная часть расположена на Австралийской континентальной плите. Этим объясняется богатое разнообразие биологических видов, встречающихся на этих соседних островах.
Глобальный геопарк ЮНЕСКО Мерангин Джамби, Индонезия
В этом геопарке представлены уникальные окаменелости „флоры Джамби“ — единственные из доступных на сегодня в мире образцов окаменелых растений. Находятся они в центральной части острова Суматра в Индонезии. Название „флора Джамби“ применяется к окаменелым растениям, которые были обнаружены в составе горной породы, относящейся к раннепермскому геологическому периоду (296 миллионов лет назад). Среди представленных окаменелых растений — мхи, примитивные хвойные породы и семенные папоротники, размножавшиеся путем рассеивания семян, а не спор. Ландшафт геопарка сочетает в себе низменности в восточной своей части и нагорья на западе. Самая высокая вершина — гора Масурай (2900 м над уровнем моря) образовалась в результате крупного извержения, случившегося здесь 33 000 лет назад. Эти земли были заселены еще в доисторические времена и стали родиной для различных групп коренного населения, таких как племя оранг батин ламо и родовая община серампас. На территории геопарка представлен карстовый ландшафт, сформировавшийся в мезозойскую эру (252–66 миллионов лет назад). В карстовых пещерах были обнаружены памятники доисторической материальной культуры, ставшие частью важного археологического исследовательского проекта.
Глобальный геопарк ЮНЕСКО Раджа-Ампат, Индонезия
Территория этого геопарка включает четыре основных острова и уникальна тем, что здесь находится самый древний в стране открытый комплекс горных пород силурийско-девонского периода (443,8–358,9 миллионов лет назад), возраст которых составляет почти десятую часть возраста Земли. Самой необычной его геологической достопримечательностью являются тропические острова, возникшие в результате повышения уровня моря в четвертичный период (между 2,58 миллионов лет и 11 700 лет назад). В результате карстового процесса здесь образовались многочисленные пещеры, расположенные как выше, так и ниже линии воды. Карст состоит из известняка — мягкой и пористой породы, растворяющейся в воде. По мере просачивания дождевых вод порода размывалась, и со временем в ней образовались пещеры. Сюда стекаются любители подводного плавания, влекомые красотой подводных пещер и необычайным разнообразием морских биологических видов. Здесь можно увидеть наскальные рисунки, созданные доисторическими людьми, которые жили в этих местах несколько тысяч лет назад.
Глобальный геопарк ЮНЕСКО Арас, Иран
Река Арас является северной границей этого геопарка, расположенного на северо-западе Ирана у южной оконечности горного хребта Малого Кавказа. Горный хребет выступает в качестве естественного барьера. Благодаря этому здесь создались особые климатические условия и возникло богатое геологическое и биологическое разнообразие. На территории геопарка представлены различные культуры народов, проживающих на северном и южном склонах горной цепи. Наиболее значимой геологической особенностью геопарка, обусловившей его международное признание, являются следы массового вымирания, произошедшего 252 миллиона лет назад на этапе перехода от пермского к триасовому геологическому периоду, которое считается одним из веховых событий в истории Земли. Геопарк является также местом обитания некоторых исчезающих видов животных, таких как кавказский тетерев, благородный олень, армянский муфлон и переднеазиатский (кавказский) леопард, встречающихся на территории трех заповедных районов.
Глобальный геопарк ЮНЕСКО Табас, Иран
Многие мыслители называли 22 771 км2 пустыни на северо-западе провинции Южный Хорасан, где расположен этот геопарк, „геологическим раем Ирана“. Это связано с тем, что именно здесь можно увидеть все этапы эволюции нашей планеты, начиная с самого раннего докембрийского периода истории Земли (4,6 миллиардов лет назад) и заканчивая ранним меловым периодом (около 145 миллионов лет назад), причем без каких-либо пробелов. На территории геопарка расположен крупнейший в Иране заповедник Найбандан, который занимает площадь 1,5 миллиона гектаров и является важнейшим ареалом обитания азиатского гепарда. Помимо этого, геопарк образует половину мирового ареала произрастания эндемичного растения Ferula assa-foetida, которое широко используется в медицинских целях. На протяжении всей истории этот район служил важным звеном, связывающим юг и запад с востоком и северо-востоком Ирана. В связи с этим геопарк посещают многочисленные туристы, которых сюда влечет не только богатое природное, но и культурное наследие.
Глобальный геопарк ЮНЕСКО Хакусан Тедоригава, Япония
Геопарк Хакусан Тедоригава, расположенный в центральной части Японии, где он следует изгибам реки Тедори от горы Хакусан вниз по направлению к морю, может поведать о примерно 300 миллионах лет истории Земли. Здесь представлены горные породы, образовавшиеся в результате столкновения континентов. Кроме того, здесь можно увидеть окаменелые останки динозавров, сохранившиеся в пластах, которые образовались в местных реках и озерах еще в те времена, когда Япония была соединена с евразийским континентом. Вулканические отложения сформировались в ходе рифтового процесса, отделившего Японию от евразийского континента около 15 миллионов лет назад, когда в результате субдукции литосферных плит Япония оказалась сдвинута на восток. Более поздние вулканические отложения появились вследствие извержения все еще действующего вулкана Хакусан, одной из „трех священных гор“ Японии. Возвышаясь на 2702 м над уровнем моря, гора Хакусан является местом, где отмечен один из самых высоких показателей снежных осадков в мире, говоря о вершинах, расположенных близко к экватору. Обильные снегопады и связанные с ними водно-эрозийные процессы обусловливают непрерывное изменение ландшафта.
Глобальный геопарк ЮНЕСКО Кинабалу, Малайзия
Гора Кинабалу торжественно возвышается над этим геопарком, расположенным в штате Сабах на северной оконечности острова Борнео. Будучи самой высокой горой на всем пространстве от Гималаев до Новой Гвинеи, Кинабалу уже более века привлекает к себе исследователей и туристов. Геопарк занимает площадь в 4750 км2 и является домом для многих эндемичных растений и животных: на склонах Кинабалу можно увидеть 90 видов орхидей, а также встретить малиновоголовую куропатку, не встречающуюся больше нигде в мире. Геопарк отличается невероятным геологическим разнообразием, включая ультрамафические породы, возраст которых исчисляется миллиардами лет, которые входят в состав мантии Земли, но иногда, во время извержения вулканов поднимаются на ее поверхность. Здесь же можно увидеть гранитные интрузии: во время извержения вулкана большая часть магмы не изливается на поверхность и остается скрытой внутри земной коры, где она застывает в интрузивных магматических породах, таких как гранит. На территории геопарка представлены уникальные формы земного ландшафта. Здесь же находятся горячие источники Поринг, а также район Ранау-Тамбунан, представляющий собой смешение складчатых и обломочных осадочных пород.
Глобальный геопарк ЮНЕСКО Вайтаки Уайтстоун, Новая Зеландия
Первый глобальный геопарк ЮНЕСКО в Новой Зеландии площадью в 7214 км2 расположен на восточном побережье Южного острова и простирается от долины Вайтаки до основания Южных Альп. Пейзажи, речные долины и приливы, которые можно увидеть на территории геопарка, имеют огромную культурную ценность для проживающего здесь коренного населения, народности нгаи-таху. Геопарк дает исчерпывающее представление об истории восьмого континента Земли — Зеландии, или Те Риу-а-Мауи на языке маори. Здесь можно найти подтверждение образования Зеландии примерно 80 миллионов лет назад в результате ее отсоединения от древнего суперконтинента Гондвана. Позднее континент на миллионы лет погрузился в океан, а затем тектонические силы вынесли на поверхность Новую Зеландию, после чего началась фаза горообразования на территории нынешней страны. Сегодня около 94% поверхности той самой Зеландии, простирающейся от восточной части Новой Зеландии на север до Новой Каледонии, по-прежнему скрыто под водой.
Глобальный геопарк ЮНЕСКО Остров Бохоль, Филиппины
Первый глобальный геопарк ЮНЕСКО на Филиппинах, остров Бохол, относится к группе Висайских островов. Геологическая идентичность острова формировалась в течение 150 миллионов лет, на протяжении которых остров постепенно поднимался из океанских глубин в моменты тектонической турбулентности. Следы подземного прошлого острова можно найти в известняках, которые образуют характерные карстовые структуры. Геопарк изобилует карстовыми геообъектами, такими как пещеры, воронки и конические карсты, включая расположенные в центре геопарка знаменитые конусообразные Шоколадные холмы. Двойной барьерный риф Данаджон, простирающийся вдоль северного побережья, — единственный в своем роде риф в Юго-Восточной Азии и один из шести документально подтвержденных двойных барьерных рифов на нашей планете. Посетители имеют возможность познакомиться с 6000-летней историей роста кораллов. Двойной барьерный риф Данаджон состоит из двух комплексов крупных коралловых рифов, которые образовались у берега на подводной гряде из-за сочетания благоприятных приливных течений и роста кораллов в этом районе.
Глобальный геопарк ЮНЕСКО Западное побережье Чонбук, Республика Корея
Этот геопарк повествует о 2,5 миллиардах лет наглядной геологической истории западной части страны. Огромные приливные отмели, усеянные вулканами и островами, позволяют путешествовать во времени и увидеть сразу все основные вехи истории нашей планеты. Приливно-отливные равнины по-корейски называются „гетбол“. Гочанг Гетбол входит в число 19 существующих в мире прибрежных водно-болотных территорий с высотой прилива более пяти метров (макроприливы). Слои грязевых отложений, составляющие здесь до 40 м, накапливались в течение 8500 лет, в результате чего здесь сформировался один из самых массивных слоев приливных отложений в мире со значительным объемом отложений голоценового периода, начавшегося 12000–11500 лет назад. Глобальный геопарк ЮНЕСКО Западное побережье Чонбук имеет и другие виды охранных статусов. Так, ранее он уже был признан ЮНЕСКО в качестве объекта всемирного природного и культурного наследия, а также получил статус биосферного заповедника. Кроме того, с учетом уникальности этой территории как водно-болотного угодья ей был присвоен статус Рамсарского угодья.
Глобальный геопарк ЮНЕСКО Корат, Таиланд
Основная часть глобального геопарка Корат расположена в бассейне реки Ламтакхонг на юго-западной окраине плато Корат в провинции Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда. Доминирующим типом лесных угодий в этом районе являются листопадные диптерокарповые леса, а уникальной геологической особенностью региона является разнообразие и обилие окаменелых органических останков, насчитывающих от 10 000 до 16 миллионов лет. В округе Муанг было обнаружено большое количество останков динозавров и других ископаемых животных, в частности древних слонов. Кроме того, в отложениях песка и гравия на территории округов Чалоем Пхра Киат и Муанг провинции Накхонратчасима были обнаружены образцы окаменелой древесины. Это дало глобальному геопарку ЮНЕСКО Корат основание считать себя палеонтополисом мира (городом древней фауны и флоры). Уникальная культура данного региона называется тайской коратской культурой. Название „корат“ используется применительно к языку, народности и музыке. Кроме того, оно является международно признанным в научных названиях обнаруженных недавно на территории геопарка ископаемых видов позвоночных, таких как Khoratosuchus jintasakuli (крокодил) и Sirindhorna khoratensis (динозавр).
Глобальный геопарк ЮНЕСКО Морн Галлион Странгфорд, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
Этот геопарк повествует о геологической истории развития двух океанов в течение 400 миллионов лет. Он позволяет увидеть, как исчез древний океан Япетус и как на его месте возникла северная часть Атлантического океана. Этот процесс сопровождался формированием в земной коре и на поверхности Земли огромных объемов расплавленной породы (или магмы). В последующие периоды горные породы и ландшафты трансформировались под воздействием многочисленных процессов, менявших поверхность планеты, однако доминирующую роль сыграли процессы, происходившие во время последнего ледникового периода. Сочетание горной и прибрежной сред обусловило огромное разнообразие ледниковых особенностей, что не часто можно увидеть на такой небольшой по площади территории. Они свидетельствуют о многочисленных этапах формирования и движения льда в горах Морн и в районе залива Странгфорд-Лох. Геопарк расположен на юго-востоке Северной Ирландии на границе с Ирландской Республикой и занимает площадь 1932 км2. Люди пришли на эти земли сразу после окончания последнего ледникового периода.