Более 70 000 человек посетили музеи во время Ночи музеев под темой „Движение в ночи“

„В этом году музеи проявили особенную изобретательность, и предлагали самые разные занятия и специальные программы в рамках года движения. Самыми популярными были тематические экскурсии, на которых и знаний прибавлялось, и нужное количество шагов проходилось. Особенно подскочила посещаемость небольших музеев. В качестве примера я бы отметила музеи Хийумаа за многообразие участвующих учреждений, а также музей Валга - за увлекательную программу.“ – подводит итог Ночи музеев руководитель Союза музеев Эстонии Ану Вильтроп.



„Публика также хорошо восприняла билет за 1 евро, и многие посетители уверяли, что это был лучший евро, потраченный ими в жизни. Можно с уверенностью утверждать, что посетители музеев всё больше ценят качественный контент, и за ночь обходят 1-2 музея, чтобы уделить больше времени определённой выставке или погрузиться в какую-то конкретную тему. Это мотивирует нас сделать Ночь музеев ещё лучше в следующем году! Мы благодарим всех за визиты и положительные отзывы“ - добавила Ану Вильтроп.



Также в рамках Ночи музеев можно было приобрести Музейную карту со скидкой (код - MUUSEUMIÖÖ). Эту возможность использовали 1154 посетителя (а всего Музейных карт продано уже более 4000).



До следующей НОЧИ!