В Португалии вводят новый налог для туристов

Так, иностранцы, которые останавливаются в отелях, хостелах или других официальных местах, должны будут дополнительно заплатить € 2 за ночь (максимум – € 10 – за пять ночей, после платить уже не придется). Скорее всего, налог будет включен в стоимость жилья, сообщает портал 34travel.me.