25.05.2023, 08:38
В Португалии вводят новый налог для туристов
ФОТО: Photo by Nick Karvounis on Unsplash
Власти португальского региона Алгарве решили ввести новый налог для туристов. Он начнет действовать уже в ближайшие дни.
Так, иностранцы, которые останавливаются в отелях, хостелах или других официальных местах, должны будут дополнительно заплатить € 2 за ночь (максимум – € 10 – за пять ночей, после платить уже не придется). Скорее всего, налог будет включен в стоимость жилья, сообщает портал 34travel.me.
Налог будет действовать в тестовом режиме все лето. Возможно, продлят его и на низкий сезон, но иностранцы будут платить меньше.