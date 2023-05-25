Впервые в странах Балтии! Таллиннский ресторан получил две звезды "Мишлен"(25)
В этом году гид Мишлен отметил следующие рестораны:
Три звезды: не получил ни один ресторан
Две звезды: 180° by Matthias Diether
Одна звезда: Noa Chef`s Hall
Bib Gourmand: Härg, Mantel ja Korsten, Tuljak, NOA, Fellin, Lore Bistroo,
Зеленая звезда: Fotografiska, Soo
Мишлен отметил также следующие рестораны:
Art Priori, Таллинн
Barbarea, Таллинн
Rado, Хаапсалу
Alexander, Муху
С прошлого года в списке Мишлен остались:
38, Таллинн
Cru, Таллинн
Fii, Тарту
Gianni, Таллинн
Hõlm, Тарту
Horisont, Таллинн
Joyce, Тарту
Lahepere Villa, Клоогаранна
Lee, Таллинн
Mere 38, Высу
Mon Repos, Таллинн
Moon, Таллинн
Paju Villa, Таллинн
Pull, Таллинн
Puri, Таллинн
R14, Таллинн
Rado, Таллинн
SMAK, Таллинн
Tchaikovsky, Таллинн
Wicca, Лауласмаа
Лучший молодой шеф-повар в категории „Young chef 2023“: Дааниус Аас, ресторан Soo. Дааниус Аас работает один, готовя еду на пять столов в уютном ресторане, который является частью Maidla Nature Resort.
Лучшие рестораны гида „Мишлен“ объявляются каждый год. Наивысшим признанием является „звезда Мишлен“, максимальное количество возможных „звезд“ - три. Если ресторан не получает „звезд“, но все-таки находится на хорошем уровне, он будет отмечен в путеводителе.
Категории:
* Одна звезда — очень хороший ресторан в своей категории (17,4% из всех ресторанов гида „Мишлен“).
** Две звезды — отличная кухня, ради ресторана имеет смысл сделать небольшое отступление от маршрута (3,2% из всех ресторанов гида „Мишлен“).
*** Три звезды — великолепная работа шеф-повара, ради этого есть смысл предпринять отдельное путешествие в страну (0,9% из всех ресторанов гида „Мишлен“).