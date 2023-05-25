Впервые в странах Балтии! Таллиннский ресторан получил две звезды "Мишлен"

В этом году гид Мишлен отметил следующие рестораны:

Лучшие рестораны гида „Мишлен“ объявляются каждый год. Наивысшим признанием является „звезда Мишлен“, максимальное количество возможных „звезд“ - три. Если ресторан не получает „звезд“, но все-таки находится на хорошем уровне, он будет отмечен в путеводителе.

Категории:

* Одна звезда — очень хороший ресторан в своей категории (17,4% из всех ресторанов гида „Мишлен“).

** Две звезды — отличная кухня, ради ресторана имеет смысл сделать небольшое отступление от маршрута (3,2% из всех ресторанов гида „Мишлен“).

*** Три звезды — великолепная работа шеф-повара, ради этого есть смысл предпринять отдельное путешествие в страну (0,9% из всех ресторанов гида „Мишлен“).