Старый город приглашает по-новому взглянуть на музеи, церкви и улицы
Дни Старого Города в Таллинне приглашают вас принять участие в бесплатных турах и экскурсиях, которые знакомят с увлекательной историей выдающихся зданий и улиц Старого города. В частности, экскурсии пройдут в здании Рийгикогу, доме Стенбока, а 4 июня, в день эстонского флага, также в башне Длинный Герман.
Опытные экскурсоводы познакомят вас с богатой историей и архитектурой здания Рийгикогу, замка Тоомпеа и дома Стенбока. Экскурсии на эстонском и английском языках длятся около 60 минут и бесплатны для участников. Все, что нужно сделать, это предварительная регистрация на сайте vanalinnapaevad.ee.
Помимо исторических зданий, туры также организуются и в зеленых зонах. Так, в бастионной зоне проходят два тура по видовому богатству городской среды, которые рассказывают о том, как связаны между собой разные растения, насекомые, птицы и животные и почему необходимо не мешать природе. Прогулки проводит методист Таллиннского ботанического сада Элико Петсер.
На Днях Старого города центр Украинский культуры также открывает свои двери для всех желающих, предлагая возможность познакомиться с башней за Грусбеке в Часовне Девы Марии, садом Хильдегард, а также увидеть театр механических игрушек „Моралит“ и посетить Музей игрушек. Украинское общество также более подробно показывает, как работает мастерская Labora. Экскурсии проходят на эстонском и русском языках.
В течение трех дней вас ждут самые разнообразные туры и экскурсии. В центре города, который внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, вы можете найти выдающиеся новые здания, которые были построены в этом районе в течение последних десятилетий. Экскурсия „Новый Старый город“ знакомит с архитектурными произведениями со второй половины 1980-х годов до наших дней. О долгой и увлекательной истории святых мест можно узнать в таллиннских церквях Святого Духа и Олевисте, также в Доме Братства Черноголовых проводятся экскурсии, а для детей организуются отдельные веселые экскурсии. Завершает программу Дней Старого города вечерней экскурсией Яака Юске, рассказывающей о привидениях.
Подробнее ознакомиться с обширной программой экскурсий по старому городу можно здесь: https://vanalinnapaevad.ee/ru/Категория-события/музеи-и-экскурсии/
41-е Дни Старого города Таллинна пройдут со 2 по 4 июня. В этом году в центре внимания фестиваля — устойчивое городское пространство, сообщество и общественная культура. Под девизом „Свежий взгляд“ на сценах фестиваля встречаются действующие в Старом городе культурные учреждения, коллективы, музеи, театры, творческие люди, общественность и гости.
Всего на три дня запланировано более 40 бесплатных концертов и в общей сложности более 300 мероприятий.
Смотрите программу на сайте vanalinnapaevad.ee