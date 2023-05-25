Отдых в Латвии | Топ-5 мест, которые непременно стоит посетить у южных соседей
Сезон летних отпусков практически начался. И если более дальним и продолжительным поездкам может помешать нехватка времени и финансов, то визит к южным соседям с легкостью вписываются в планы эстоноземельцев. Мы выбрали пять жемчужин, которые стоит непременно посетить, отправляясь в Латвию.
В Сигулдском парке приключений Tarzāns ваc ждут приключения под открытым небом
В Сигулдском парке приключений Tarzāns, который построен на одном из самых крутых и длинных холмов Латвии, можно спуститься с 400-метровой санной горки со скоростью 40 км/ч. Во время этой поездки вы сможете насладиться прекрасным видом на долину Национального парка Гауя, а поднимет вас на горку кресельный подъемник.
Парк приключений Tarzāns расположен в лесу. В нем вы сможете проверить свою смелость и мастерство на 11 тропах со 140 препятствиями. Тропы рассчитаны на искателей приключений любого возраста: самые низкие расположены на высоте одного метра над землей (для 3–6-летних), а самые интересные, для взрослых и ищущих острых ощущений подростков проложены на высоте до 20 метров. Есть также Тирольская трасса со спуском на тросах протяженностью более километра.
И еще вы найдете много отличных развлечений в парке аттракционов Tarzāns! Для детей есть сафари-парк, электрокарты, автошкола, пейнтбольный тир, педальные автомобили, бенджи-батуты, бамперные лодки, и многое другое! Самые смелые могут пощекотать себе нервы на „Безумном роторе“, гигантских качелях или катапульте, выбрасывающей человека на высоту 20 метров.
В июне откроется новый сетевой парк!
В Латвии есть пять парков Tarzāns: в Сигулде, Юрмале, Тервете, Лиепае и Даугавпилсе.
Дополнительная информация:
Сайт: tarzans.lv/en
Teлефон: +371 2700 1187
Фейсбук: www.facebook.com/tarzanssigulda
Регион Гулбене предлагает разнообразный отдых
Насладитесь чудесными видами природы во время лодочных, велосипедных и пеших прогулок! Подкрепитесь вкусными блюдами и фирменными напитками! Ощутите историческую атмосферу, знакомясь с культурным наследием! Посетите красивый Стамериенский дворец, чтобы заглянуть в прошлое и услышать захватывающие истории и легенды времен здешних баронов!
Откройте для себя красивые места Гулбене – прокатитесь на небольшом электропоезде, чтобы меньше чем за час увидеть самые популярные местные достопримечательности и туристические объекты, познакомиться с историей и узнать, как сегодня в жизни города переплетаются старина и современность.
Отправьтесь в приключение! Посетите единственную в странах Балтии действующую узкоколейную железную дорогу Гулбене-Алуксне. Поезд курсирует каждый день и приглашает в путешествие по просторам Видземе. В летний сезон специальный рейс раз в две недели по субботам делает паровоз „Фердинанд“.
Дополнительна информация:
Сайт: visitgulbene.lv
Teлефон: +371 2655 7582
Расслабьтесь и отдохните в Baltic Beach Hotel & SPA
Всего в 15 минут езды от столицы Латвии Риги, на курорте Юрмала, на берегу моря вас ждет отель Baltic Beach Hotel & SPA, который окружают песчаные дюны и сосны!
Отель предлагает спокойный отдых в комфортабельных и современно обставленных номерах, большой выбор спа-ритуалов и процедур, вкусную еду в ресторанах и барах, а также полный впечатлений отдых в пляжном клубе, где можно наблюдать за самыми красивыми и романтичными летними закатами.
Гостей, желающих совместить приятное с полезным, приглашают насладиться сезонным оздоровительным отдыхом в лечебной клинике Baltic Beach Hotel & SPA. Клиентам предлагаются восстановительные программы, разработанные медицинскими специалистами с учетом индивидуальных потребностей каждого человека. Процедуры и занятия, которые в них входят, лечат осложнения, вызванные различными заболеваниями, повышают физическую выносливость и психоэмоциональное состояние, восстанавливают работоспособность.
Дополнительная информация:
Сайт: balticbeach.lv
Teлефон: +371 6 777 14 00
Фейсбук: www.facebook.com/BalticBeach.lv
Hotel Jūrmala SPA открывает летний сезон
С приходом долгожданного лета 4-звездочная гостиница Hotel Jūrmala SPA начинает новый сезон с прекрасными новостями.
Ресторан гостиницы Jūrmala встретит гостей новой летней террасой с прекрасным видом на главную туристическую улицу Юрмалы – Йомас. Что может быть лучше, чем жарким днем укрыться в тени террасы и, наслаждаясь прекрасными блюдами и освежающими коктейлями, наблюдать за размеренной курортной жизнью города. К новому сезону шеф-повар ресторана подготовил новое меню à la carte, а так же сезонное гриль-меню для террасы и новое детское меню.
Чтобы познакомиться с Юрмалой ближе, возьмите в гостинице велосипеды, захватите из ресторана корзину для пикника с сэндвичами, салатами, фруктами, напитками и пригласите своих близких в небольшое приключение или на романтический вечер на пляже.
После знойного дня окунитесь в освежающую прохладную воду одного из четырех бассейнов Wellness Oasis* – центра саун и бассейнов Hotel Jūrmala SPA. Это один из самых больших спа-центров в Юрмале с оздоровительными процедурами, спа-ритуалами, банями, бассейнами, джакузи и каскадами. Для детей предусмотрен неглубокий бассейн с горкой и фонтаном, а также сауна с мультфильмами.
Завершите день в Seaside баре на 11-м этаже гостиницы, неспешно наслаждаясь коктейлями и завораживающими видами города, моря и неба, раскрашенными в яркие цвета заката.
Этим летом встречается в Hotel Jūrmala SPA!
* С 04.06. 2023 по 11.06.2023 Wellness Oasis будет закрыт на ежегодную генеральную чистку.
Дополнительная информация:
Сайт: hoteljurmala.com
Tелефон: +371 67 784 400
Фейсбук: facebook.com/HotelJurmalaSpa
Встречайте лето в Юрмале
Атмосфера лета все больше наполняет Юрмалу. Несмотря на переменчивую погоду, в дюнах уже можно встретить первых загорающих. Предлагаем идеи, как весело и с приятным настроением встретить лето в Юрмале!
Если вы едете в Юрмалу с детьми, аквапарк Līvu Akvaparks — отличный выбор для водных развлечений. Также рекомендуем парки приключений „Сетевой парк“ и „Тарзан“ в лесопарке Дзинтари. Воспользуйтесь предложениями спа-отелей во время вашего пребывания в Юрмале.
Обязательно посетите Кемерский парк – один из старейших объектов курорта. Дорожки парка обрамляют сотни великолепных цветочных клумб, летние павильоны очаровывают кружевом деревяннoй резьбы, журчит вода сероводородного источника „Ящерица“ и издали манит гордость парка – Кемерская водонапорная башня. C верхней смотровой площадки открывается великолепный вид на просторы Юрмалы.
Юрмала известна просторным пляжем с мягким кварцевым песком. Благодаря 24-километровой береговой линии пляж разделен на зоны для спокойного и активного отдыха, где всем хватит места. Летом открываются пляжные кафе, предлагая разнообразные коктейли и атмосферные вечера под приятную музыку. Особенно красивый вид на пляж открывается во время заката, когда солнце окрашивает край моря в различные оттенки розового, синего и серого.
Дополнительная информация:
Сайт: visitjurmala.lv
Teлефон: +371 67 147 900
Фейсбук: www.facebook.com/VisitJurmala/