Отдых в Латвии | Топ-5 мест, которые непременно стоит посетить у южных соседей

В Сигулдском парке приключений Tarzāns ваc ждут приключения под открытым небом

В Сигулдском парке приключений Tarzāns, который построен на одном из самых крутых и длинных холмов Латвии, можно спуститься с 400-метровой санной горки со скоростью 40 км/ч. Во время этой поездки вы сможете насладиться прекрасным видом на долину Национального парка Гауя, а поднимет вас на горку кресельный подъемник.

Парк приключений Tarzāns расположен в лесу. В нем вы сможете проверить свою смелость и мастерство на 11 тропах со 140 препятствиями. Тропы рассчитаны на искателей приключений любого возраста: самые низкие расположены на высоте одного метра над землей (для 3–6-летних), а самые интересные, для взрослых и ищущих острых ощущений подростков проложены на высоте до 20 метров. Есть также Тирольская трасса со спуском на тросах протяженностью более километра.

И еще вы найдете много отличных развлечений в парке аттракционов Tarzāns! Для детей есть сафари-парк, электрокарты, автошкола, пейнтбольный тир, педальные автомобили, бенджи-батуты, бамперные лодки, и многое другое! Самые смелые могут пощекотать себе нервы на „Безумном роторе“, гигантских качелях или катапульте, выбрасывающей человека на высоту 20 метров.

В июне откроется новый сетевой парк!

В Латвии есть пять парков Tarzāns: в Сигулде, Юрмале, Тервете, Лиепае и Даугавпилсе.

Дополнительная информация:

Teлефон: +371 2700 1187

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