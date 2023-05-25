В Таллинне на месте бывшего кинотеатра Eha построят отель Hampton by Hilton стоимостью 12 млн евро

По словам Аймара Роосалу, руководителя подразделения корпоративного банкинга Bigbank, пандемия коронавируса на время приостановила международный туризм, и значительных инвестиций на рынке отелей не было, но теперь настало время для развития и новых проектов. „На сферу услуг приходится большая часть экономики Европы, и гостиничный бизнес является её частью. Качественная услуга размещения всё также востребована, и различные крупные инвестиции в Таллинне, такие, например, как развитие порта, аэропорта или инфраструктуры, подобной Rail Baltica, не останутся без внимания инвесторов, – сказал Роосалу, поясняя, почему считает этот проект перспективным. – Для нас важно и то, что этот отель, плюс ко всему остальному, положительно изменит таллиннский городской ландшафт и будет способствовать быстрому развитию в районе Центрального рынка“.

Отель будет построен на земельному участке по адресу Таллинн, Тарту мнт., 49, там, где когда-то был кинотеатр Eha, а в последнее время находился магазин Maxima. Старое здание пойдёт под снос. Оператором нового отеля Hampton by Hilton будет компания Apex Alliance Hotel Management, которая сейчас в Латвии, Литве, Польше и Румынии оперирует 13 отелями, работающими под торговыми марками Hilton, Marriott и Radisson.

Bigbank AS (www.bigbank.ee) – основанный на эстонском капитале специализированный банк, который ориентирован на предоставлении кредитов и возможностей депозита частным лицам и бизнес-клиентам. Кроме Эстонии банк осуществляет свою деятельность в филиалах в Финляндии, Швеции, Латвии, Литве и Болгарии, а также предлагает свои продукты в качестве трансграничных услуг в Австрии, Германии и Голландии. Бухгалтерский объём Bigbank превышает 1,5 миллиарда евро, из которых более 500 миллионов евро приходятся на портфель кредитов для бизнес-клиентов.