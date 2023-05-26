Проблемы с пакетными турами? На что нужно обратить внимание и как избежать возможных жалоб

При расторжении договора на путешествие имейте в виду, что туроператор имеет право удержать часть или всю сумму, уплаченную за путешествие , в качестве компенсации за уже понесенные туроператором расходы. Сумма, которую туроператор может удержать в качестве компенсации, обычно регулируется стандартными условиями. Например, Комиссия постановила, что требование потребителя о возмещении предоплаты не подлежит удовлетворению, поскольку потребитель отказался от договора слишком поздно.

В комиссии также были споры, когда потребитель не предоставил туроператору разумного времени для решения проблемы - эти споры также были разрешены не в пользу потребителя. Следует помнить, что простого информирования непосредственного поставщика туристических услуг недостаточно. Для того чтобы обеспечить выполнение обязательства по уведомлению, которое является предпосылкой для наступления ответственности туроператора, всегда подавайте жалобу в форме, которую можно воспроизвести в письменном виде.

Комитет по потребительским спорам рассматривал ряд споров, когда путешественник был недоволен своим номером в отеле, но не сразу сообщил об этом туроператору. Стоит отметить, что в тех случаях, когда требование о немедленном информировании туроператора не было выполнено, Комиссия не разрешала данные споры в пользу потребителя. Уведомление не считается немедленным, если потребитель обратился к туроператору только в конце поездки или после нее.

Если в поездке возникли какие-либо проблемы, например, если вас не устраивает ваш номер в отеле или вас беспокоит какой-то другой фактор, вам следует немедленно сообщить об этом туроператору . Кроме того, дайте туроператору разумный временной промежуток, чтобы он мог найти решение проблемы. Обязательство уведомлять о проблемах как раз и необходимо для того, чтобы туроператор мог по возможности устранить любые недостатки.

1. Каким образом и как скоро я должен начать действовать, если моя поездка не соответствует заявленным условиям?

Релика Рохуметс, юрист Секретариата Комитета по потребительским спорам Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA), дает советы о том, на что потребителю следует обратить внимание и как избежать возможных жалоб.

Однако если в пункте назначения возникли чрезвычайные и неизбежные обстоятельства, вы имеете право на полное возмещение. Комиссия пришла к выводу, что путешественник имел право отказаться от договора пакетного тура без уплаты комиссии за расторжение, поскольку на предоставление услуг пакетного тура существенно повлияли неизбежные и чрезвычайные обстоятельства. Чрезвычайные обстоятельствами могут быть, например, пандемия коронавируса или землетрясение, но обратите внимание, что риск должен быть непосредственным и неизбежным, и вы должны быть в состоянии в случае необходимости это доказать.

Всегда знакомьтесь с договором и стандартными положения и условиями, которые являются неотъемлемой частью договора, чтобы впоследствии при возникновении споров не было неожиданностей.

3. В каких случаях я могу потребовать от туроператора денежной компенсации или снижения цены?

Прежде всего, кратко: если вы устранили недостатки самостоятельно, вы можете потребовать компенсацию. Если вы не устранили недостатки, но сообщили об этом туроператору или турагенту во время поездки, и ценность пакетного тура стала ниже, вы как путешественник, имеете право на получение скидки.

Если во время поездки вы хотите самостоятельно забронировать новое место для проживания, поскольку отель из пакетного тура по каким-то причинам не подходит, и поэтому вы требуете от туроператора компенсации разницы в цене нового места для проживания, вы также должны немедленно сообщить туроператору о возникшей проблеме и дать ему разумный срок для ее решения. Заявленные расходы будут возмещены, если они являются разумными и необходимыми. Только после отказа туроператора решить проблему, вы можете предпринять альтернативные меры (например, забронировать другое место для проживания).