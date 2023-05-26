Международный туроператор „ANEX Tour“ сообщает о начале полётной программы из Таллинна

„Мы рады успешному началу работы в Эстонии и тому факту, что туристы активно выбирают поездки на отдых не только на летний период, но и на осень. Эта тенденция показывает, что в Эстонии туристы склонны планировать свой отдых заранее и экономить не только деньги, но и иметь возможность выбирать из более широкого спектра отелей“, — отмечает член правления ANEX Tour Baltics Илкер Адигузель.

По словам члена правления ANEX Tour Baltics, выход компании на рынок стран Балтии увеличил предложение туров в Турцию примерно на 5 процентов. „Наши предложения отличаются выбором первоклассных отелей и отличными ценами. В этом году мы единственные в Эстонии и странах Балтии предлагаем возможность отдыха в первоклассных отелях сети Selectum, входящей в нашу группу компаний“, – добавляет И. Адигузель.

В настоящее время путешественники из Эстонии могут выбирать из более чем 380 отелей в популярном регионе Турции Анталья. Помимо уже упомянутой сети отелей Selectum, находящейся под управлением ANEX Tour, у путешественников есть возможность отдохнуть в таких популярных турецких отелях, как „NG Phaselis Bey“, „Ela Excellence“, а также „Maxx Royal“, „Voyage“, сеть отелей „Rixos“.

Путешественники из Эстонии также имеют преимущество раннего прибытия в Анталию и позднего выезда для тех, кто возвращается из отпуска. „Самолет приземляется в аэропорту Анталии в 06:55 по местному времени, поэтому туристы могут наслаждаться отдыхом с первого дня, а вылет из Анталии запланирован на поздний вечерний рейс, что добавляет к теплому и качественному отдыху целый день“, - отмечает Илькер Адигузель преимущества летного времени.