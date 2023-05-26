Международный туроператор „ANEX Tour“ сообщает о начале полётной программы из Таллинна
ANEX Tour, туроператор, входящий в группу компаний с турецким капиталом, объявляет о начале полетов из Таллиннского аэропорта в популярный регион Турции Анталию 3 июня этого года. Рейсы на 189-местном самолете Boeing 737-800 будут выполняться один раз в неделю по скользящему расписанию. Рейсы будет выполняться на борту авиакомпании Mavi Gök, которая входит в группу ANEX Tour.
„Мы рады успешному началу работы в Эстонии и тому факту, что туристы активно выбирают поездки на отдых не только на летний период, но и на осень. Эта тенденция показывает, что в Эстонии туристы склонны планировать свой отдых заранее и экономить не только деньги, но и иметь возможность выбирать из более широкого спектра отелей“, — отмечает член правления ANEX Tour Baltics Илкер Адигузель.
По словам члена правления ANEX Tour Baltics, выход компании на рынок стран Балтии увеличил предложение туров в Турцию примерно на 5 процентов. „Наши предложения отличаются выбором первоклассных отелей и отличными ценами. В этом году мы единственные в Эстонии и странах Балтии предлагаем возможность отдыха в первоклассных отелях сети Selectum, входящей в нашу группу компаний“, – добавляет И. Адигузель.
В настоящее время путешественники из Эстонии могут выбирать из более чем 380 отелей в популярном регионе Турции Анталья. Помимо уже упомянутой сети отелей Selectum, находящейся под управлением ANEX Tour, у путешественников есть возможность отдохнуть в таких популярных турецких отелях, как „NG Phaselis Bey“, „Ela Excellence“, а также „Maxx Royal“, „Voyage“, сеть отелей „Rixos“.
Путешественники из Эстонии также имеют преимущество раннего прибытия в Анталию и позднего выезда для тех, кто возвращается из отпуска. „Самолет приземляется в аэропорту Анталии в 06:55 по местному времени, поэтому туристы могут наслаждаться отдыхом с первого дня, а вылет из Анталии запланирован на поздний вечерний рейс, что добавляет к теплому и качественному отдыху целый день“, - отмечает Илькер Адигузель преимущества летного времени.
Эстонских путешественников встречают в аэропорту Анталии представители ANEX Tour, говорящие на эстонском языке, которые поделятся всей необходимой информацией, расскажут о стране, экскурсиях и отправят в отель. Пассажирам также предоставляется возможность воспользоваться предварительно забронированными VIP-услугами в аэропорту Анталии, которые включают в себя встречу по прибытии и сопровождение в аэропорту, ускоренную прохождение паспортного контроля, индивидуальный трансфер, отдых в бизнес-зале аэропорта.
Планы на будущее - Греция, Болгария и Египет
ANEX Tour, компания с турецким капиталом, начавшая свою деятельность в Эстонии и странах Балтии, не планирует ограничиваться только организацией туров в Турцию. С лета планируется предложить путешественникам отели в Греции и Болгарии, а в зимний сезон – путевки на популярные курорты Египта – Хургаду и Шарм-эль-Шейх.
„Как в Греции, так и в Болгарии у нас есть возможность предложить путешественникам уже проверенные, отобранные отели, которые отличаются особенно хорошим соотношением цены и качества. Сделаем это, начиная с лета. Ну, а зимой мы предложим туристам чартерные рейсы в Египет, где также видим потенциал для расширения предложений для отдыха из Эстонии“, – раскрывает планы компании член правления ANEX Tour Baltics Илькер Адигузель.
Компания сообщает, что для удобства путешественников в скором времени можно будет оформить бронировки в режиме онлайн – на сайте www.anextour.ee.
Об ANEX Tour
ANEX Tour, туроператор, входящий в группу компаний с турецким капиталом, предлагает широкий спектр туристических услуг в более чем 47 странах мира, ориентируясь на качество услуг и высочайший уровень удовлетворенности клиентов.