31 мая в Таллинне открывается большая выставка дипломных работ студентов Эстонской академии художеств TASE'23

Основная выставка дипломных работ будет проходить в двух зданиях по адресу площадь Вабадузе 6 и 8, открытие состоится 31 мая в 16:00. Экспозиция архитектурного факультета будет открыта для публики в тот же день, но в самом здании академии, на бульваре Пыхья 7, в 19:00. Открытие фестиваля TASE'23 будет сопровождено запуском сайта tase.artun.ee.

Коллектив „Лаборатории образного мышления» (эст. Kujundliku Mõtte Labor) устроит на площади Вабадузе деконструированный модный показ под названием „У тебя есть только одна минута“. После перформанса будут вручены призы „Молодой художник» и „Молодой прикладной художник», а также впервые – премия „Молодой дизайнер». Открытие TASE'23 продолжится в 19:00 в здании EKA.

Магистерские работы по графическому дизайну покажут во дворе Эстонского музея прикладного искусства и дизайна.

TASE – это ежегодное большое событие, посвященное дипломным работам студентов Эстонской академии художеств. В выставке принимают участие выпускники факультетов архитектуры, дизайна, художественной культуры и свободных искусств, закончившие как бакалавриат, так и магистратуру.

Цифровой каталог дипломных работ можно будет посмотреть на сайте tase.artun.ee. Помимо визуальных работ, на сайте TASE можно будет ознакомиться и с письменными дипломными работами, в числе которых диссертации студентов факультета изобразительных искусств и докторантов EKA.

Места проведения выставок:

Площадь Вабадузе 8: Таллиннский Дом искусств, студии Союза художников, Vent Space, Graafikakoda, Grafodroom, помещения бара и магазина.

Площадь Вабадузе 6: галерея Таллиннского Дома искусств.

Бульвар Пыхья 7: Эстонская академия художеств (дипломные работы по архитектуре).

Улица Лай 17: внутренний двор Эстонского музея прикладного искусства и дизайна (магистерские работы по графическому дизайну, выставка будет открыта до 11.06).

Вход на выставки свободный.