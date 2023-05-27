ВИДЕО | Сильный град парализовал движение на севере Испании

24 мая улицы небольшого испанского городка Сант-Илари стали походить на снежную кашу, а первые этажи зданий оказались затоплены. Водители столкнулись с трудностями на дорогах, автомобили застревали по крышу в ледяной воде, пишет Noticia .

Многим потребовалась помощь спасателей. В городе несколько дней продолжали очищать улицы от снега и воды, при этом было задействовано множество единиц снегоуборочной техники.