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27.05.2023, 12:39

ВИДЕО | Сильный град парализовал движение на севере Испании

 
EUROPE-WEATHER/SPAIN
EUROPE-WEATHER/SPAIN
ФОТО: Carme Saurina / Twitter @SaurinaCarme Saurina / Twitter @SaurinaCarme | Carme Saurina via REUTERS

Такого в солнечном городке Сант-Илари провинции Жирона не видели уже давно.

24 мая улицы небольшого испанского городка Сант-Илари стали походить на снежную кашу, а первые этажи зданий оказались затоплены. Водители столкнулись с трудностями на дорогах, автомобили застревали по крышу в ледяной воде, пишет Noticia.

Многим потребовалась помощь спасателей. В городе несколько дней продолжали очищать улицы от снега и воды, при этом было задействовано множество единиц снегоуборочной техники.

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