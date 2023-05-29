В каких направлениях можно улететь из Эстонии этим летом

Таллиннский аэропорт, как и многие аэропорты по всему миру, еще 1 апреля перешел на летнее расписание полетов. Это означает, что вылетов и пунктов назначения стало больше.

Регулярные рейсы осуществляют по 34 направлениям, билеты можно приобрести на сайтах 15 разных авиакомпаний. У чартерных рейсов 14 направлений, билеты на которые можно приобрести в туристических агентствах.

Этим летом airBaltic открывает из Таллинна рейсы по четырем новым направлениям: в хорватские портовые города Дубровник и Сплит, прямые рейсы на греческие острова Крит и Родос, в расписание рейсов снова вошла Ницца. Aegean возобновляет прямые рейсы в Афины, а SunExpress в Анталию. SAS в августе начнет полеты в Осло.

Многие линии добавляют частоту рейсов: Swiss в Цюрих, Lufthansa в Мюнхен, AirBaltic в Париж, Лондон, Берлин, Малагу и Ниццу, SAS в Стокгольм и Копенгаген. Направления для пакетных туров – это, например, Мадейра и Фару в Португалии и Тиват в Черногории.

Новая авиафирма Marabu будет летать в Мюнхен и Гамбург. Первые рейсы должны были состояться уже в мае. Однако недавно авиакомпания отменила несколько рейсов. Компания сообщила: после анализа планов полетов было решено, что для более эффективного запуска эстонских маршрутов оптимально начинать их в июле.

„По важным для Эстонии стратегическим направлениям – Хельсинки, Рига, Франкфурт, Стокгольм и Варшава – в год летает почти 50% всех пассажиров. Например, в мае Finnair летает в Хельсинки до 8 раз в день, airBaltic до 4 раз в день летает в Ригу, LOT в Варшаву и Lufthansa во Франкфурт до 3 раз в день. В летний сезон значительно вырастает количество рейсов и пассажиров в Турцию. В Анталию – от 1 до 5 полетов в день, это регулярные и чартерные рейсы“, – говорит Аэт Хярмаорг, руководитель проекта маркетинговых коммуникаций Таллиннского аэропорта.

Дешево уже не будет