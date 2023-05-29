В каких направлениях можно улететь из Эстонии этим летом(1)
Предстоящий летний сезон обещает быть таким насыщенным разными туристическими направлениями, как и прежний. Несмотря на то, что цены на путешествия неутешительно растут, люди все равно хотят хоть ненадолго вырваться за границу, чтобы отдохнуть от местной рутины. В какие страны в этом году можно полететь, узнавала „МК-Эстония“.
Таллиннский аэропорт, как и многие аэропорты по всему миру, еще 1 апреля перешел на летнее расписание полетов. Это означает, что вылетов и пунктов назначения стало больше.
Регулярные рейсы осуществляют по 34 направлениям, билеты можно приобрести на сайтах 15 разных авиакомпаний. У чартерных рейсов 14 направлений, билеты на которые можно приобрести в туристических агентствах.
Этим летом airBaltic открывает из Таллинна рейсы по четырем новым направлениям: в хорватские портовые города Дубровник и Сплит, прямые рейсы на греческие острова Крит и Родос, в расписание рейсов снова вошла Ницца. Aegean возобновляет прямые рейсы в Афины, а SunExpress в Анталию. SAS в августе начнет полеты в Осло.
Многие линии добавляют частоту рейсов: Swiss в Цюрих, Lufthansa в Мюнхен, AirBaltic в Париж, Лондон, Берлин, Малагу и Ниццу, SAS в Стокгольм и Копенгаген. Направления для пакетных туров – это, например, Мадейра и Фару в Португалии и Тиват в Черногории.
Новая авиафирма Marabu будет летать в Мюнхен и Гамбург. Первые рейсы должны были состояться уже в мае. Однако недавно авиакомпания отменила несколько рейсов. Компания сообщила: после анализа планов полетов было решено, что для более эффективного запуска эстонских маршрутов оптимально начинать их в июле.
„По важным для Эстонии стратегическим направлениям – Хельсинки, Рига, Франкфурт, Стокгольм и Варшава – в год летает почти 50% всех пассажиров. Например, в мае Finnair летает в Хельсинки до 8 раз в день, airBaltic до 4 раз в день летает в Ригу, LOT в Варшаву и Lufthansa во Франкфурт до 3 раз в день. В летний сезон значительно вырастает количество рейсов и пассажиров в Турцию. В Анталию – от 1 до 5 полетов в день, это регулярные и чартерные рейсы“, – говорит Аэт Хярмаорг, руководитель проекта маркетинговых коммуникаций Таллиннского аэропорта.
Дешево уже не будет
„Несмотря на сложную экономическую ситуацию, интерес к путешествиям по-прежнему очень высок. Летнее расписание полетов сейчас действует во всем мире, а поскольку у авиакомпаний нет возможности быстро набирать и обучать больше экипажей и закупать новые самолеты, по мере увеличения спроса будут расти и цены. Уже невозможно летать так дешево, как это было сразу после коронапандемии. Но если планировать отдых заранее и быть гибче в датах, то и затраты будут разумными“, – говорит член правления Tallinna Lennujaam AS Ээро Пяргмяэ.
Хярмаорг добавляет, что и в самом аэропорту цены на различные услуги немного поднялись. Таллиннский аэропорт не может претендовать на роль крупного, но хочет быть самым домашним и уютным. Поэтому вкладывает ресурсы в такие удобства, как комфортные зоны ожидания, возможность для пассажиров заниматься работой в ожидании полета, детские зоны, выбор еды и напитков.
„Крупные туроператоры, которые осуществляют рейсы из Таллинна, это Novatours, Tez Tour, Coral Travel, Join Up, Alpiexpress. Кроме того, есть много туроператоров, которые сами не заказывают самолет для чартерного рейса, но покупают так называемые „блоки“ – например, для регулярных рейсов“, – объясняет Хярмаорг.
Прежние направления не теряют успеха
Представитель Tez Tour Елена Гавронски признает, что в этом году рост цен наблюдается по всем направлениям для отдыха. Однако спрос от этого не снизился.
„Люди все равно продолжают активно отдыхать, и мы видим, что туры раскупают. По сравнению с первым кварталом прошлого года наш оборот увеличился на треть“, – говорит Гавронски.
Этим летом по-прежнему популярно Анталийское побережье Турции, несмотря на случившиеся недалеко от него землетрясения.
„Вначале люди немного боялись, и в феврале – марте туров было куплено меньше ожидаемого. Но уже в апреле спрос на поездки в Турцию стал восстанавливаться, и сейчас это направление бронируют на прежнем уровне. Чему способствовало и то, что первые рейсы уже состоялись, туристы вернулись с хорошим настроением и прекрасными эмоциями от отдыха, что снизило опасения“, – говорит Елена.
Также по-прежнему популярны греческие острова Родос (от 673 евро) и Крит (от 463 евро). Кроме того, Tez Tour предлагает полетную программу в Варну на курорт Золотые Пески (от 465 евро), который из года в год пользуется популярностью жителей Эстонии.
А тем, кто предпочитает планировать свой отдых самостоятельно, а не покупать пакетный тур, Tez Tour предлагает просто приобрести билеты на чартерные полеты в Анталию или Варну. В Анталию на определенные даты можно купить билет на прямой перелет туда-обратно всего за 265 евро. В Варну билеты – от 365 евро, на Родос – от 355, а Ираклион – от 375 евро.
Турфирма Estravel утверждает, что время выгодных цен на летние поездки уже прошло. И теперь стоит покупать билеты на регулярные рейсы осенью и следующей зимой.
„Например, тихоокеанские острова и Южная Америка – это и интересные места, и времена года там противоположны северному полушарию, – говорит Катрин Ааслайд, представитель Estravel. – Черногория – это не совсем новое направление, но очень популярное в этом сезоне. Из новых направлений можно выделить выбор airBaltic, где есть такие интересные направления, как Баку, Ереван, Белград, Бухарест, Бильбао и Порто“.
На горячие скидки лучше не надеяться
„На различные направления летнего сезона периодически появляются скидки, советую подписаться на нашу рассылку для клиентов, следить за предложениями в социальных сетях Facebook и Instagram. Периодически появляются и горящие предложения, но хочу отметить, что на самые востребованные даты 20–26 июня их почти никогда не бывает. Также если в планах поехать в определенный отель или отпуск запланирован на конкретные даты и подвинуть их не получается, то горящие предложения вам не подойдут. Скорее они для тех, кто в любой момент при появлении хорошего предложения и вне зависимости от предлагаемого отеля готов собрать чемодан и выехать на отдых“, – предостерегает руководитель по продажам Tez Tour Елена Гавронски.
Представитель Estravel Катрин Ааслайд отмечает, что все направления для отдыха в этом году подорожали. В среднем, по сравнению с 2022 годом, цены на авиабилеты выросли примерно на 20–30%, в зависимости от места назначения и времени покупки, а пакетные туры – примерно на 25%.
„На пакетные туры периодически предлагают скидки. Например, на этой неделе 7-дневную поездку в Турцию можно было купить за 239 евро. Но надеяться на такие предложения в последний момент не рекомендуется, особенно если есть желание отдохнуть в определенный период и в приятном отеле“, – говорит Ааслайд.
Примеры цен на прямые перелеты туда-обратно из Таллинна
Барселона – от 279 евро
Бильбао – от 279 евро
Ницца – от 279 евро
Порто – от 279 евро
Скопье – от 279 евро
Бордо – от 299 евро
Катании – от 339 евро
Лиссабон – от 339 евро
Пальма де Майорка – от 359 евро
Малага – от 369 евро
Палермо – от 379 евро
Севилья – от 389 евро
Фаро – от 399 евро
Цены от Estravel действительны на период с 6 до 13 июня, но могут применяться и на другой период. Цены включают только ручной багаж.
Советы для путешественников с детьми
Как защитить коляску от царапин и поломки во время авиаперелетов?
Перед поездкой обязательно ознакомьтесь с правилами перевозки детской коляски вашей авиакомпании, поскольку у разных авиакомпаний они могут отличаться.
Рекомендуется зарегистрировать коляску в качестве багажа и сдать в регистрационный стол (check-in).
В большинстве рейсов разрешается использовать свою коляску до ворот, но это должно быть согласовано на регистрационном столе. При этом коляска должна состоять только из одной складной части.
В пассажирском терминале Таллиннского аэропорта после прохождения контроля можно воспользоваться детской коляской для совсем маленьких детей и для тех, кто немного постарше.
Один из лучших способов защитить свою коляску во время полета – приобрести удобный универсальный чехол для коляски. Это защитит ее от царапин, микробов и грязи, а при плохих погодных условиях – от намокания. Покупая многоразовый чехол, убедитесь, что он подходит по размеру, водонепроницаем, у него есть замок, он яркого цвета (чтобы было легче найти среди другого багажа).
Из авиакомпаний, летающих в Таллинн, бесплатно предлагают одноразовые полиэтиленовые пакеты для защиты детской коляски Finnair и Turkish Airlines. SAS и Norwegian предлагают их за плату.
Можно упаковать коляску в пузырчатую пленку, это поможет избежать царапин и износа коляски.
Во многих аэропортах багаж, который можно сдать за плату, в частности коляску, можно упаковать в несколько слоев пленки.
Еще один способ защитить коляску при полете – транспортировать ее в оригинальной упаковке (коробке). Путешествуя таким образом, коляска будет полностью защищена.
Держатели стаканчиков, крышки, смягчения, зонты и прочие аксессуары для коляски следует поместить в сдаваемый багаж.