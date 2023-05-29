ФОТО | Самая „инстаграмная“ выставка! В Ноблесснер привезли волшебные творения известной исландской художницы

Первая персональная выставка Shoplifter в Эстонии – это созданная специально для арт-центра монументальная пространственная инсталляция, образующая вокруг зрителя лабиринт из свисающих красочных волокон. Художница известна в первую очередь как создательница многоцветных пространственных композиций, занимающих весь объем помещения, которые можно сравнить с косматым сказочным лесом или кафедральным собором из волос. Её волшебные и забавные инсталляции уже завоевали сердца публики по всему миру и понравятся как большим, так и маленьким посетителям.

Волосы, как натуральные, так и искусственные – это предпочтительный материал и объект страстного внимания художницы. „Мне нравится работать с материалом, который не считается достаточно ценным для искусства. Мне удается распорядиться им таким образом, что в результате получаются особенные поп-арт объекты. Помещение арт-центра Kai с его высоким сводчатым потолком послужило большим вдохновением, поэтому я решила создать для эстонской публики новую инсталляцию. Создание своеобразного кафедрального собора из волос в помещении бывшего завода по строительству подводных лодок было для меня захватывающей задачей“, – прокомментировала художница, которая будет присутствовать на открытии выставки.

„Гиперсеть“ появилась в результате командной работы, сортировка прядей по цветам заняла три месяца и над этим в студии художницы в Рейкьявике работала целая команда помощников и добровольцев. К работе с искусственным материалом художница подходит ответственно – при создании каждой новой выставки она использует старые материалы, которые оформляет по-новому.