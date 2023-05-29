ФОТО | Самая „инстаграмная“ выставка! В Ноблесснер привезли волшебные творения известной исландской художницы
С 27 мая по 26 ноября в арт-центре Kai пройдет персональная выставка „Гиперсеть“ (Hyperweb) всемирно известной художницы Храфнхильдур Арнардоттир (Shoplifter). В 2019 году она представляла Исландию на Венецианской биеннале. Звуковое сопровождение для выставки создал талантливый исландский музыкант и исполнитель на терменвоксе Hekla.
Первая персональная выставка Shoplifter в Эстонии – это созданная специально для арт-центра монументальная пространственная инсталляция, образующая вокруг зрителя лабиринт из свисающих красочных волокон. Художница известна в первую очередь как создательница многоцветных пространственных композиций, занимающих весь объем помещения, которые можно сравнить с косматым сказочным лесом или кафедральным собором из волос. Её волшебные и забавные инсталляции уже завоевали сердца публики по всему миру и понравятся как большим, так и маленьким посетителям.
Волосы, как натуральные, так и искусственные – это предпочтительный материал и объект страстного внимания художницы. „Мне нравится работать с материалом, который не считается достаточно ценным для искусства. Мне удается распорядиться им таким образом, что в результате получаются особенные поп-арт объекты. Помещение арт-центра Kai с его высоким сводчатым потолком послужило большим вдохновением, поэтому я решила создать для эстонской публики новую инсталляцию. Создание своеобразного кафедрального собора из волос в помещении бывшего завода по строительству подводных лодок было для меня захватывающей задачей“, – прокомментировала художница, которая будет присутствовать на открытии выставки.
„Гиперсеть“ появилась в результате командной работы, сортировка прядей по цветам заняла три месяца и над этим в студии художницы в Рейкьявике работала целая команда помощников и добровольцев. К работе с искусственным материалом художница подходит ответственно – при создании каждой новой выставки она использует старые материалы, которые оформляет по-новому.
Храфнхильдур Арнардоттир, работающая под творческим псевдонимом Shoplifter, работает с натуральными и искусственными волосами. В 1994 году Арнардоттир переехала в Нью-Йорк, и ее имя произнесли созвучно слову „шоплифтер“, „магазинная воровка“ – так появился ее творческий псевдоним. В 2019 году она представляла Исландию на Венецианской биеннале. Венецианская композиция размещается теперь в основанном в 2022 году в помещениях бывшего бомбоубежища частном музее в Рейкьявике. Недавние персональные выставки Shoplifter проходили в Художественном музее ARoS (2021), Художественном музее Рейкьявика (2020) и музее современного искусства Киасма (2019).
Исландская художница обладает многосторонними талантами в области искусства и дизайна. На ее счету множество коллабораций с художниками и дизайнерами со всего мира - она помогала в оформлении обложки альбома исландской исполнительницы Бьорк и работала с разными известными брендами, например Comme des Garcon, Moncler, Nike, HAY ja & Other Stories.
28 мая в 14 часов тур по выставке „Гиперсеть“ на английском языке проведет сама художница, 10 июня в 16 часов тур на эстонском языке проведет куратор выставки Карин Лаансоо.
Выставка „Гиперсеть“ будет открыта для всех желающих с 27 мая по 26 ноября в арт-центре Kai. Арт-центр Kai располагается в квартале Ноблесснера, часы работы: Ср.-Вс. 12–18.
Выставку поддерживают: Капитал культуры Эстонии, Таллиннский департамент культуры и спорта, Посольство Исландии, Miltton, Akzo Nobel и Vestman Energia.