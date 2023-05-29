29.05.2023, 11:30
ФОТО | На Теллискиви открылась новая терраса, где можно насладиться летней погодой
ФОТО: Fotografiska
В галерее Fotografiska, которая находится в творческом городке Теллискиви, теперь открыт задний дворик с уютной террасой, где можно насладиться кофе или летними коктейлями на открытом воздухе.
Fotografiska описывает свою новую террасу как „зеленый оазис благополучия, где встречаются озорные коктейли, летнее гриль-меню, беззаботная атмосфера и культурные мероприятия“.
В начале июня Fotografiska планирует открыть еще одну террасу на открытом воздухе - на этот раз на крыше. А пока что летней погодой можно насладиться на заднем дворике галереи.