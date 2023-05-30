30.05.2023, 08:35
С июня регистрация на рейсы Lufthansa в Таллиннском аэропорту будет заканчиваться за 45 минут до вылета
ФОТО: Jarek Jõepera
С 1 июня регистрация на рейсы авиакомпании Lufthansa будет закрыта для всех пассажиров за 45 минут до вылета самолета.
Как сообщает Таллиннский аэропорт, с июня регистрация на рейсы Lufthansa будет закрываться за 45 минут до вылета рейса, независимо от того, путешествуете ли вы бизнес-классом или эконом-классом.
Аэропорт напоминает пассажирам, чтобы они были на месте вовремя, особенно если есть багаж, который нужно зарегистрировать.