Авиакомпания уволила стюардесс, которые издевались над пассажирами из-за незнания английского языка

Гонконгская авиакомпания Cathay Pacific уволила трех стюардесс после того, как их обвинили в насмешках над английским языком пассажиров самолета.

Пассажир, летевший из китайского Чэнду в Гонконг, обвинил бортпроводников в дискриминации людей, не говорящих по-английски, сообщает Reuters. Поводом послужила просьба пассажиров выдать им одеяла. Вместо английского слова "blanket" (одеяло) пассажиры сказали "carpet" (ковер). Неправильное слово вызвало смех у обслуживающих рейс стюардесс.

На аудиозаписи, распространенной в социальных сетях, слышно, как стюардессы говорят: „Вы получите одеяло, если сможете сказать это слово по-английски. Ковер лежит на полу, можете им укрыться“.

Исполнительный директор Cathay Pacific Рональд Лам заявил: „В соответствии с политикой компании мы прервали рабочие отношения с тремя стюардессами, о которых идет речь в аудиозаписи“.

„Я хотел бы еще раз искренне извиниться перед клиентом и другими пассажирами за инцидент“, — сказал Лам. Он добавил, что возглавляет рабочую группу, которая проверяет качество услуг. „Мы воспринимаем это как ценный урок и стремимся предоставить нашим клиентам хорошее обслуживание во время путешествий“, — добавил он.

Инцидент вызвал возмущение в государственных СМИ Китая. По сообщению Reuters, газета People's Daily обвинила авиакомпанию в поклонении английскому языку и пренебрежительном отношении к китайскому языку.

Гонконг — особый административный район Китая. Английский по-прежнему является официальным языком наряду с китайским.