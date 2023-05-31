ФОТО | С любовью из Ужгорода. Kanuti Ramen - признанный японский ресторан в Старом городе, где работают одни украинцы

Закир и Тарас переехали в Эстонию из Украины в 2019 году, а уже в 2022 году их детище Kanuti Ramen получило престижную эстонскую гастрономическую премию Silverspoon в номинации „Лучший гастропаб“.

Познакомились они в Ужгороде, где у Тараса был известный ресторан „Кухня“. Закир же некоторое время жил в Лондоне и там познакомился с таким блюдом, как рамен. Позже он решил переехать из Киева в Ужгород и открыл там фургончик с раменом. Тогда-то они и познакомились с Тарасом и решили делать рамен вместе, а впоследствии вместе со своим рецептом рамена перебрались в Эстонию, чтобы здесь тоже привить людям любовь к этому японском блюду.

Тарас говорит, что в своем ресторане они пытаются не нарушать традиции японской кухни. Однако он признается, что реальность вынуждает все же адаптировать некоторые вещи, вдобавок в Эстонии наблюдаются проблемы с поставкой некоторых продуктов. Например, в Японии не делают рамен с морепродуктами, там в почете именно мясо.

Сам он себя называет „гастроавантюристом“ и часто готовит по принципу „а смогу ли я...?“ Главное, что отличает Kanuti Ramen от других японских ресторанов, это даже не команда, полностью состоящая из выходцев из Украины, а то, что они сами делают лапшу для своего рамена. На это уходит около 12 часов, но результат того стоит - рамен получается вкуснейший.

Вскоре в раменной появится новинка - японский рисовый десерт мочи (моти). Недавно Тарас доработал его рецепт, и вскоре уже можно будет попробовать любимую японцами сладость и в их ресторане. Какие начинки будут у десерта? Тарас признался, что пока еще не знает, на что мы предложили сделать ему мочи с ликером Vana Tallinn - этакое сочетание эстонского с японским.

В ближайшем будущем Закир и Тарас планируют расширяться, но не в пределах Таллинна и даже Эстонии - они наметили себе открытие раменной еще и в Лондоне. А пока что одним из самых лучших раменов можно насладиться по адресу Айа, 10а в Старом городе.