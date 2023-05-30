ГАЛЕРЕЯ | В Таллинне прошел таинственный Венецианский карнавал

„ Венецианский карнавал — это древняя традиция: первый венецианский карнавал прошел в 11 веке в Италии. Здорово, что в Эстонии тоже появилась такая традиция и мы рады, что это мероприятие проходит в районе Кристийне . Большое спасибо всем посетителям и организаторам мероприятия“, — сказал старейшина района Кристийне Яанус Рийбе .

„На этот раз людей было значительно больше, чем в прошлом году – это заметили и организаторы мероприятия, и гости. Надеемся, что в следующем году в конкурсе масок и костюмов примут участие и те, кто в этом году были лишь гостями мероприятия. Поздравляем всех победителей, главный приз достался участнице под номером 12 — Светлане Змиевской“, — рассказал Вадим Анцупов, который уже 11 лет занимается организацией Венецианского карнавала в Кристийне.