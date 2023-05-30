Не пропустите! На Певческом поле пройдет гастрономический фестиваль "Большая улица еды"

Гостей фестиваля ждет самое обширное меню: от бургеров ручной работы до модных поке, от тако до вкуснейшего чуррос. В этом году география участников фестиваля намного шире - впервые на фестивале будут присутствовать фудтраки из Литвы и Финляндии.

"Жители и гости столицы на ура восприняли фестиваль в прошлом году, поэтому в этом году мероприятие снова будет проходить в двухдневном формате. Для посетителей фестиваля будет предложен самый большой кластер уличной еды в странах Балтии. Мы рады, что в рамках фестиваля еду и напитки будут предлагать не только довольно известные бренды уличной еды, но и экспаты, которым наш фестиваль даст возможность познакомить посетителей с аутентичной уличной едой своей страны. В этом году фестиваль будет по - настоящему международный“, - сказал пресс-секретарь мероприятия Рено Хекконен.

В течение двух дней гостей фестиваля ждет обширная музыкальная программа. Будет открыто несколько DJ-зон, где публику будут развлекать резиденты Noorte DJ Kool. Кроме того, во время фестиваля состоится соревнование по поеданию бургеров.

В рамках фестиваля будет работать большой парк Sky Тиволи из Чехии. Взрослых и детей ждут 15 аттракционов, детская зона и мини-зоопарк.

Фестиваль "Большая улица еды" будет открыт в субботу, 3 июня, с 12:00 до 23:00 и в воскресенье, 4 июня, с 12:00 до 23:00. Вход на фестиваль с ворот Ору и Мере.

Помимо Таллинна, в этом году фестиваль "Большая улица еды" пройдет также в Раквере (10 июня) и в Хаапсалу (21-22 июля).