"Оглядываясь назад, понимаем, что это была ошибка“. Из-за давления со стороны "Мишлен" рестораны боялись поднимать цены

В феврале 2022 года EAS и KredEx подписали соглашение с „Мишлен“, что стало предпосылкой для объявления в мае прошлого года первых эстонских ресторанов, отмеченных гидом „Мишлен“.

Признание „Мишлен“ требует двух обязательных условий: наличия отличных ресторанов и контракт с городом или страной. В прошлом году в гид „Мишлен“ попал 31 ресторан из Эстонии, в этом их количество увеличилось до 34. "Звезды“ получили рестораны NOA Chef’s Hall и 180°.

Райнер Аавик, глава совместного агентства EAS и KredEx, пояснил, что сумма контракта является конфиденциальной информацией. Причина такой секретности банальна - суммы разнятся в зависимости от страны или города. Основа формирования суммы обсуждается отдельно, ее раскрытие может нанести ущерб интересам „Мишлен“. К примеру, невозможно сравнивать рестораны Франции и Эстонии - это абсолютно разная история развития, что, конечно же, отражается и в суммах контракта.

По словам Аавика, при приглашении „Мишлен“ в Эстонию было важно, чтобы прибыль в значительной степени превышала сумму контракта, а профит был бы уже в самый первый год. Подразумевалось, что с каждым последующим годом прибыль будет только увеличиваться. „Если вычесть инфляцию и средний рост в секторе пищевой промышленности, то доход от продаж компаний, получивших знак качества „Мишлен“, в первый год увеличился примерно на 13 миллионов евро“, — подчеркнул Аавик.