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14.06.2023, 07:00

В начале XX века аренда квартиры в Высу летом стоила до 100 рублей - в наши дни это около 2000 евро

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Heiki Pärdi
ajaloolane
Автобусная линия Таллинн-Высу, которая появилась, как говорят, благодаря неугомонному Эдуарду Лангсеппу.
Автобусная линия Таллинн-Высу, которая появилась, как говорят, благодаря неугомонному Эдуарду Лангсеппу.
ФОТО: - | Virumaa Muuseumid SA

Когда-то нынешний поселок Высу был бедной прибрежной деревушкой, местные жители которой занимались в основном рыболовством и возделыванием земли. Но все изменилось после 1870 года, когда была построена железнодорожная линия Санкт-Петербург - Ревель - Балтийский порт (Палдиски).

За созданием железной дороги Санкт-Петербург — Ревель стоял Александр фон дер Пален (1819–1895), владелец мызы Палмсе, являвшийся в то время главой Эстляндского рыцарства и председателем Балтийского железнодорожного общества. По его просьбе в Кадрина по специальному проекту была построена железнодорожная станция, откуда ближайшим населенным пунктом и была деревушка Высу.

Учитывая близость к железнодорожной станции, а также хороший песчаный пляж с мелководьем и прекрасный сосновый лес, в Высу стали приезжать на летний отдых интеллигенты из Санкт-Петербурга и Москвы.

Так как отдыхающих со временем становилось все больше и больше, началось строительство новых домов и летних дач. Особенно бурное развитие деревня получила в 1870-ые года, когда владельцы мызы Палмсе разделили сосновый лес Высу на летние участки и начали их продавать. Участки были довольно большие - от 600 квадратных метров до одного гектара.

В конце XIX века в Высу летом отдыхало 50-60 семей из Ревеля, Москвы и Санкт-Петербурга. В 1906 году их было уже 90, а в 1914 году - более 200 семей, то есть около 500 человек.

Улицы в Высу блестели от чистоты, на главной улице был уложен дощатый настил, так как сами улицы были грунтовыми. Раз в год пляжный песок у моря перепахивали лошадью, после чего практически вся деревня выходила на уборку пляжа от мусора, корней растений и травы. Летом за чистотой на пляже следил пляжный уборщик, работал также спасатель, имевший право штрафовать тех, кто бросил на пляж мусор или даже зажженную спичку.

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