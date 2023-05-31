Главное культурное событие этой недели: со 2 по 4 июня в Таллинне пройдут 41-е Дни Старого города

Старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм отметила, что основная мысль фестиваля в этом году предлагает нам по-новому взглянуть на уникальный Старый город с его богатой историей. „Старый город – это не только история, он таит в себе намного больше. При составлении программы под руководством управы района Кесклинн мы поставили целью представить именно культуру и деятельность местной общины - программа составлена в сотрудничестве с действующими в районе музеями, культурными учреждениями и коллективами, сообществами и общиной, - рассказала Хауканымм. – Приглашаю всех посетить Дни Старого города – каждый найдет на фестивале занятие по душе“.

Расположенные в Старом городе музеи предлагают поучаствовать в программе мероприятий для детей и взрослых, можно будет посетить замок Тоомпеа, собор Св. Петра и Павла, башню Ратуши. На Башенной площади будет устроена деревенька Дней Старого города, в которой состоится 35-ый Международный праздник преданий „Балтика“.

На сценах, расположенных по всему Старому городу, выступят эстонские музыканты. На открытии фестиваля 2 июня в 19 часов на основной сцене фестиваля рядом с церковью Нигулисте выступит Рита Рей. В течение трех дней на главную сцену выйдут ансамбль „Регатт“, Алика, Duo Ruut, Jarek Kasar & Chalice Estonian Voices, а также Vaiko Eplik & Eliit. Во дворе музея Адамсона Эрика выступит Ингер, на сцене города музыки ЮНЕСКО в Епископском саду – трио Хелин-Мари Ардер – и это лишь малая часть музыкальной программы.

В программу фестиваля также войдут мероприятия Таллинна – Зеленой столицы Европы: пройдут экскурсии на тему богатства видов, обсуждения на тему озеленения в Старом городе. На Ратушной площади разбит временный парк, который позволит взглянуть на привычное место иначе.

Кроме того, на Старый город можно будет взглянуть как на уникальное городское пространство и место проживания, в котором должно быть хорошо всем от мала до велика, а также питомцам. В числе прочего в программе фестиваля выставка собак, лекции и мастер-классы.