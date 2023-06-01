В Греции появилось приложение, позволяющее увидеть древний вид Акрополя не выходя из дома

Новое приложение использует технологии искусственного интеллекта и виртуальной реальности. С их помощью можно исследовать Парфенон, святилище Артемиды и памятники южного склона Акрополя как из дома, так и находясь перед этими объектами, пишет Euro-pulse.

Главной „фишкой“ виртуальной экспозиции создатели приложения называют раскрашенные статуи, которые стояли в знаковых местах Древней Греции. Греки любили раскрашивать их в яркие цвета, однако с течением времени краска исчезла, и скульптуры приобрели знакомый нам вид.

Бесплатное приложение доступно для Android и iOS и работает на английском и греческом языках.