01.06.2023, 08:00
В Греции появилось приложение, позволяющее увидеть древний вид Акрополя не выходя из дома
ФОТО: Photo by Constantinos Kollias on Unsplash
В Греции запустили мобильное приложение, с помощью которого можно увидеть Акрополь и Парфенон такими, какими они были в древние времена.
Новое приложение использует технологии искусственного интеллекта и виртуальной реальности. С их помощью можно исследовать Парфенон, святилище Артемиды и памятники южного склона Акрополя как из дома, так и находясь перед этими объектами, пишет Euro-pulse.
Главной „фишкой“ виртуальной экспозиции создатели приложения называют раскрашенные статуи, которые стояли в знаковых местах Древней Греции. Греки любили раскрашивать их в яркие цвета, однако с течением времени краска исчезла, и скульптуры приобрели знакомый нам вид.