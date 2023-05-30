Вкусно и весело! Куда сходить с детьми: самые дружелюбные к семьям места питания в Эстонии

В ходе кампании каждый ресторан посетили по две семьи, которые оценили, насколько дружелюбны по отношению к детям и семьям обслуживание, меню и интерьер, предусмотрены ли для детей отдельные занятия, и удобно родителям, например, поменять ребенку подгузник.

Если в прошлом году на карту Эстонии попали 40 дружелюбных к семьям ресторанов, то в этом году их уже 48. „Очень хорошо, что с каждым годом мы можем порекомендовать все больше мест, где можно поесть всей семьей, и надеемся, что в этом году люди найдут своих новых фаворитов“, - сказала президент Союза многодетных семей Эстонии Ааге Ыунап.

Золотой знак – наивысшее признание – получили пять заведений: ресторан GoSpa на Сааремаа, Pann&Kook в Таллинне, Tulivee Rannarestoran в Ида-Вирумаа, ресторан Lucca в Табасалу и ресторан Ugandi в Отепя.

По словам представителя семейного ресторана Pann&Kook Таави Кютиса, они уже несколько лет прилагали усилия, чтобы удостоится золотого знака. „Полученный сегодня знак – это наша звезда Мишлен. Мы очень гордимся им и благодарны эстонским семьям за признание“, - сказал на церемонии награждения Кютис.

Союз многодетных семей Эстонии уже третий год присуждает знаки дружелюбных к семьям мест питания, чтобы найти и отметить по всей стране рестораны и кафе, которые в своей деятельности уделяют внимание семьям с детьми. Союз хочет предоставить семьям надежные ориентиры для навигации по эстонскому ресторанному ландшафту, выделяя те места, где всегда приятно пообедать всей семьей.