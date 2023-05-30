Вкусно и весело! Куда сходить с детьми: самые дружелюбные к семьям места питания в Эстонии(1)
Союз многодетных семей Эстонии третий год подряд выбирает дружелюбные к семьям места питания. В этом году на получение этого знака претендовали 62 ресторана по всей стране, среди которых 48 получили признание семей, а пять оказались достойными золотого знака.
В ходе кампании каждый ресторан посетили по две семьи, которые оценили, насколько дружелюбны по отношению к детям и семьям обслуживание, меню и интерьер, предусмотрены ли для детей отдельные занятия, и удобно родителям, например, поменять ребенку подгузник.
Если в прошлом году на карту Эстонии попали 40 дружелюбных к семьям ресторанов, то в этом году их уже 48. „Очень хорошо, что с каждым годом мы можем порекомендовать все больше мест, где можно поесть всей семьей, и надеемся, что в этом году люди найдут своих новых фаворитов“, - сказала президент Союза многодетных семей Эстонии Ааге Ыунап.
Золотой знак – наивысшее признание – получили пять заведений: ресторан GoSpa на Сааремаа, Pann&Kook в Таллинне, Tulivee Rannarestoran в Ида-Вирумаа, ресторан Lucca в Табасалу и ресторан Ugandi в Отепя.
По словам представителя семейного ресторана Pann&Kook Таави Кютиса, они уже несколько лет прилагали усилия, чтобы удостоится золотого знака. „Полученный сегодня знак – это наша звезда Мишлен. Мы очень гордимся им и благодарны эстонским семьям за признание“, - сказал на церемонии награждения Кютис.
Союз многодетных семей Эстонии уже третий год присуждает знаки дружелюбных к семьям мест питания, чтобы найти и отметить по всей стране рестораны и кафе, которые в своей деятельности уделяют внимание семьям с детьми. Союз хочет предоставить семьям надежные ориентиры для навигации по эстонскому ресторанному ландшафту, выделяя те места, где всегда приятно пообедать всей семьей.
Таллинн
1. Pann & Kook (золотой знак)
2. Brasserie 11
3. Кафе BOPP
4. City Grill House
5. Fotografiska Tallinn
6. Lore Bistroo
7. MOOS Resto
8. MuSu Resto
9. Paju Villa
10. Ресторан Allee
11. Ресторан Nero
12. Ristorante Flavore
13. SNOOB Resto
14. Vapiano Foorum
15. Vapiano Solaris
16. Vapiano Ülemiste
17. Villa Thai
Харьюмаа
1. Ресторан Lucca (золотой знак)
2. Кафе UKAS
3. OKO Resto
4. Ресторан Üksik Rüütel
Тарту и Тартумаа
1. Cafe Truffe
2. Elva Keegel ja Resto
3. Juulamõisa kohapärimuskohvik
4. Кафе Newton
5. Кафе Spargel
6. Vapiano Kvartal
Пярну
1. Ресторан Fööniks
2. Pagaritöökoda Leivakas
3. Ресторан Strand
4. Resto Võrgukuur
5. Statka Resto
Ида-Вирумаа
1. Tulivee Rannarestoran (золотой знак)
Ляэне-Вирумаа
1. Sarvik Grillresto
2. Ресторан Vihula Mõisa
3. Virma Pubi
Сааремаа
1. Ресторан GoSpa (золотой знак)
2. Кафе-лаунж Chameleon
3. Ресторан Särg
Вильяндимаа
1. Кафе Fellin
2. Кафе Muusa
Валгамаа
1. Ugandi Resto (золотой знак)
2. Кафе Johanna
Ярвамаа
1. Tikupoiss
2. Kohvik-Resto Ajatu
Вырумаа
1. Seto Tsäimaja
Хийумаа
1. Tuuletorni Kohvik Ruudi
Ляэнемаа
1. Hapsal Dietrich