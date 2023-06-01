Летние изменения Lux Express: автобус до Кярдла и вечерние рейсы в курортные города

Директор эстонского подразделения Lux Express Ингмар Роос сказал, что главная цель летних изменений в расписании - оживить внутренний туризм в Эстонии и мотивировать людей отправляться в деревню, в гости или в другой город не автомобилем, что довольно затратно, а комфортабельным автобусом, на борт которого при необходимости можно взять с собой и велосипед.

„Поэтому в качестве самого значительного изменения с завтрашнего дня мы запустим дополнительные вечерние автобусы. Таким образом, утром можно выехать из Таллинна в Хаапсалу и Пярну или из Тарту в Пярну и Вильянди, приятно провести там как можно больше времени и не беспокоиться о том, где переночевать, поскольку теперь есть возможность с комфортом вернуться домой нашим вечерним автобусом“, - объяснил Роос.

Так, последний автобус из Хаапсалу и Пярну будет отправляться в Таллинн ежедневно в 20:00, а из Пярну еще и в 22:00 в пятницу вечером. Кроме того, с 16 июня последний автобус из Пярну в Вильянди и Тарту будет выезжать по вечерам в 19:55. „Отправляясь в поездку с понедельника по четверг, вы также можете воспользоваться нашей 40%-ной скидкой на рейс туда-обратно, что делает поездку в курортный город еще более экономичной по сравнению с тем, если бы вы поехали на машине и вам пришлось бы ночевать в отеле“, - добавил Роос.