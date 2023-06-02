УЖЕ СЕГОДНЯ | Большой семейный фестиваль на Певческом поле. Приходите в палатку RusDelfi и выиграйте приз!(4)
В эту пятницу, 2 июня, на морской стороне Таллиннского Певческого поля состоится традиционный семейный фестиваль Lasnamäe Suvepidu. На месте также будет установлена палатка RusDelfi, в которой можно будет пообщаться с журналистами, сфотографироваться на память и поучаствовать в розыгрыше.
Хедлайнером вечера будет легендарная группа Ляпис Трубецкой, которая исполнит все свои главные хиты.
Во время фестиваля на Певческом поле откроется „"Большая улица еды", где будут представлены многочисленные кухни мира. В рамках фестиваля будет работать большая ярмарка товаров и услуг. На месте будет около 100 торговцев из Эстонии, Латвии, Литвы и ближнего зарубежья. Гостям ярмарки будут предложены свежая хуторская продукция, изделия ручной работы, одежда, аксессуары, антиквариат и многое другое. Традиционно во время праздника будет открыт чешский парк Sky Tivoli с 15 аттракционами как для взрослых, так и для детей. На фестивале будут представлены спортивные и творческие кружки по интересам. Будет открыта большая детская зона, также на месте будет работать мини-зоопарк.
На главной сцене фестиваля в течения дня развлекать публику будут танцевальные и вокальные коллективы Эстонии и другие исполнители. Под занавес фестиваля на сцену выйдет группа Ляпис Трубецкой.
С 12 до 20 часов на празднике в палатке RusDelfi будут находиться журналисты редакции, с которыми можно будет пообщаться, задать все интересующие вопросы, а также поделиться ожиданиями о том, какие новости читатели хотели бы видеть на портале.
На месте будет установлен фотобокс для фотосессий.
Помимо этого посетителям будет предложена возможность заполнить опросник и поучаствовать в лотерее на три годовых бесплатных подписки. Также подписавшиеся на пакет Delfi на русском языке со 2 по 5 июня получат шанс выиграть расслабляющий отдых для двоих в Noorus Spa.
Полная программа мероприятия:
Началo в 12:00
14.30 Ansambel Terek
15.00 Laste Laulustuudio Nupukesed
15.30 Tantsukollektiiv Avant
16.00 De Light stuudio
16.30 Musikaalne teater Sakala Laululapsed
17.00 Paola Meidra
17.30 Milena
19.00 Христов & Геродес feat. Funky Fight
20.00 David-Filip Popov
21.00 Lyapis Trubetskoy
Больше информации на страничке мероприятия в Facebook: www.facebook.com/events/1073789639857333/