УЖЕ СЕГОДНЯ | Большой семейный фестиваль на Певческом поле. Приходите в палатку RusDelfi и выиграйте приз!

Хедлайнером вечера будет легендарная группа Ляпис Трубецкой, которая исполнит все свои главные хиты.

Во время фестиваля на Певческом поле откроется „"Большая улица еды", где будут представлены многочисленные кухни мира. В рамках фестиваля будет работать большая ярмарка товаров и услуг. На месте будет около 100 торговцев из Эстонии, Латвии, Литвы и ближнего зарубежья. Гостям ярмарки будут предложены свежая хуторская продукция, изделия ручной работы, одежда, аксессуары, антиквариат и многое другое. Традиционно во время праздника будет открыт чешский парк Sky Tivoli с 15 аттракционами как для взрослых, так и для детей. На фестивале будут представлены спортивные и творческие кружки по интересам. Будет открыта большая детская зона, также на месте будет работать мини-зоопарк.

На главной сцене фестиваля в течения дня развлекать публику будут танцевальные и вокальные коллективы Эстонии и другие исполнители. Под занавес фестиваля на сцену выйдет группа Ляпис Трубецкой.



С 12 до 20 часов на празднике в палатке RusDelfi будут находиться журналисты редакции, с которыми можно будет пообщаться, задать все интересующие вопросы, а также поделиться ожиданиями о том, какие новости читатели хотели бы видеть на портале.



На месте будет установлен фотобокс для фотосессий.



Помимо этого посетителям будет предложена возможность заполнить опросник и поучаствовать в лотерее на три годовых бесплатных подписки. Также подписавшиеся на пакет Delfi на русском языке со 2 по 5 июня получат шанс выиграть расслабляющий отдых для двоих в Noorus Spa.

Полная программа мероприятия:

Началo в 12:00

14.30 Ansambel Terek

15.00 Laste Laulustuudio Nupukesed

15.30 Tantsukollektiiv Avant

16.00 De Light stuudio

16.30 Musikaalne teater Sakala Laululapsed

17.00 Paola Meidra

17.30 Milena

19.00 Христов & Геродес feat. Funky Fight

20.00 David-Filip Popov

21.00 Lyapis Trubetskoy

Больше информации на страничке мероприятия в Facebook: www.facebook.com/events/1073789639857333/