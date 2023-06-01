Уже завтра! Большой семейный фестиваль на Певческом поле

Во время фестиваля на Певческом поле откроется „"Большая улица еды", где будут представлены многочисленные кухни мира. В рамках фестиваля будет работать большая ярмарка товаров и услуг. На месте будет около 100 торговцев из Эстонии, Латвии, Литвы и ближнего зарубежья. Гостям ярмарки будут предложены свежая хуторская продукция, изделия ручной работы, одежда, аксессуары, антиквариат и многое другое. Традиционно во время праздника будет открыт чешский парк Sky Tivoli с 15 аттракционами как для взрослых, так и для детей. На фестивале будут представлены спортивные и творческие кружки по интересам. Будет открыта большая детская зона, также на месте будет работать мини-зоопарк.