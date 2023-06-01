Уже завтра! Большой семейный фестиваль на Певческом поле
В эту пятницу, 2 июня, на морской стороне Таллиннского Певческого поля состоится традиционный семейный фестиваль Lasnamäe Suvepidu.
Хедлайнером вечера будет легендарная группа Ляпис Трубецкой, которая исполнит все свои главные хиты.
Во время фестиваля на Певческом поле откроется „"Большая улица еды", где будут представлены многочисленные кухни мира. В рамках фестиваля будет работать большая ярмарка товаров и услуг. На месте будет около 100 торговцев из Эстонии, Латвии, Литвы и ближнего зарубежья. Гостям ярмарки будут предложены свежая хуторская продукция, изделия ручной работы, одежда, аксессуары, антиквариат и многое другое. Традиционно во время праздника будет открыт чешский парк Sky Tivoli с 15 аттракционами как для взрослых, так и для детей. На фестивале будут представлены спортивные и творческие кружки по интересам. Будет открыта большая детская зона, также на месте будет работать мини-зоопарк.
На главной сцене фестиваля в течения дня развлекать публику будут танцевальные и вокальные коллективы Эстонии и другие исполнители. Под занавес фестиваля на сцену выйдет группа Ляпис Трубецкой.
Началo в 12:00
Полная программа мероприятия:
14.30 Ansambel Terek
15.00 Laste Laulustuudio Nupukesed
15.30 Tantsukollektiiv Avant
16.00 De Light stuudio
16.30 Musikaalne teater Sakala Laululapsed
17.00 Paola Meidra
17.30 Milena
19.00 Христов & Геродес feat. Funky Fight
20.00 David-Filip Popov
21.00 Lyapis Trubetskoy
Больше информации на страничке мероприятия в Facebook: www.facebook.com/events/1073789639857333/