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02.06.2023, 07:00

Внимание, путешественники! Литва планирует возобновить проверки на границах с Латвией и Польшей во время саммита НАТО

 
ФОТО: Photo by Lāsma Artmane on Unsplash

На время июльского саммита НАТО в Вильнюсе, а также за несколько дней до и после него предполагается восстановить контроль над внутренней границей государства в Литве.

В проекте постановления правительства, зарегистрированном МВД в среду, говорится, что проверки планируется возобновить с 8 часов утра 7 июля до 8 часов утра 13 июля, пишет rusDelfi.lv.

Контроль будет включать пункты пропуска на границе Литвы с Латвией и Польшей, а также пункты пропуска при следовании через воздушные и морские порты на внутренних шенгенских рейсах.

Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.

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