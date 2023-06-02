02.06.2023, 07:00
Внимание, путешественники! Литва планирует возобновить проверки на границах с Латвией и Польшей во время саммита НАТО
В проекте постановления правительства, зарегистрированном МВД в среду, говорится, что проверки планируется возобновить с 8 часов утра 7 июля до 8 часов утра 13 июля, пишет rusDelfi.lv.
Контроль будет включать пункты пропуска на границе Литвы с Латвией и Польшей, а также пункты пропуска при следовании через воздушные и морские порты на внутренних шенгенских рейсах.
Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.