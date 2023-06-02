Сегодня в Таллинне начинаются Дни Старого города

По словам старейшины Кесклинна Таллинна Моники Хауканымм, важно ценить историческое культурное наследие старого города. „Старый город — это не только городское пространство с атмосферой истории, но прежде всего человеческая преемственность. Однако Дни Старого города — это традиция, которая раскрывает эту преемственность в увлекательной и разнообразной форме для всех нас“, — сказала Хауканымм. „Каждый год у Дней Старого города есть руководящий принцип, которым в этом году является „Свежий взгляд“. Культурное наследие, включенное в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, необходимо сохранить, но мир меняется, и, безусловно, стоит действовать в направлении старого города, чтобы он стал местом встречи новаторских и прогрессивных идей. Надеюсь, многие горожане и гости издалека приедут в выходные дни в старый город, чтобы вместе подумать над этими вопросами“, — добавила Хауканымм.