Сегодня в Таллинне начинаются Дни Старого города
Сегодня начинаются 41-е Дни Старого города в Таллинне, в рамках которых в эти выходные пройдет более 300 мероприятий. Открытие фестиваля состоится сегодня, в пятницу в 19:00 на главной сцене у церкви Нигулисте. После приветственных слов мэра Таллинна состоится концерт соул-певицы Риты Рэй. Завершится день на главной сцене концертом Духового оркестра ТТУ.
Лейтмотив Дней Старого города в этом году „Свежий взгляд“ привлекает внимание к устойчивому городскому пространству, экологичности и общественной культуре, поэтому программа подготовлена в тесном сотрудничестве с учреждениями культуры, работающими в районе и обществом Старого города, которое объединяет жителей.
По словам старейшины Кесклинна Таллинна Моники Хауканымм, важно ценить историческое культурное наследие старого города. „Старый город — это не только городское пространство с атмосферой истории, но прежде всего человеческая преемственность. Однако Дни Старого города — это традиция, которая раскрывает эту преемственность в увлекательной и разнообразной форме для всех нас“, — сказала Хауканымм. „Каждый год у Дней Старого города есть руководящий принцип, которым в этом году является „Свежий взгляд“. Культурное наследие, включенное в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, необходимо сохранить, но мир меняется, и, безусловно, стоит действовать в направлении старого города, чтобы он стал местом встречи новаторских и прогрессивных идей. Надеюсь, многие горожане и гости издалека приедут в выходные дни в старый город, чтобы вместе подумать над этими вопросами“, — добавила Хауканымм.
В общей сложности программа Дней Старого города включает более 300 мероприятий, в том числе разнообразную концертную программу с участием музыкальных коллективов Regatt, Сисси, Яарек Касар и Яан Пехк, Duo Ruut, Мари Юрьенс, Littorina Saxophone Quartet, Духовой оркестр ТТУ, Estonian Voices и Вайко Эплик & Eliit и др. Кроме того, в программе десятки экскурсий и туров по паркам и музеям старого города, развлечения для всей семьи можно найти в традиционной деревне и в детской зоне Lahela.
Дни старого города продлятся с пятницу и до вечера воскресенья.
Подборка событий 2 июня:
12:30 Французский петанк-пикник на Башенной площади
13.00 Старт детской программы в Тоомпарке
17.00 Открытие временного парка на Ратушной площади.
17.00 Концерт Мари Юрьенс во дворе дома Стенбока
18.00 Открытие 35-го международного фольклорного фестиваля „Балтика“ на Башенной площади.
19:00 Открытие 41-х Дней Старого города в Таллинне на главной сцене у церкви Св. Николая (Нигулисте). После вступительных речей состоится концерт соул-певицы Риты Рэй.
21:30 Духовой оркестр ТТУ продолжит программу на главной сцене.
Концерты также проходят на сцене Таллиннского музыкального города ЮНЕСКО в Епископском саду и в других местах Старого города.
В течение дня вас ждет разнообразная программа экскурсий и туров по паркам и музеям старого города, развлечения для всей семьи можно найти в традиционной деревне и в детской зоне Lahela.
41-е. Дни Старого города в Таллинне пройдут со 2 по 4 до июня 2023 года. Смотрите программу на сайте vanalinnapaevad.ee