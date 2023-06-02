ГАЛЕРЕЯ | Одна из ведущих гостиничных сетей в мире открыла в Эстонии еще один отель

„Мы горды, что смогли открыть первый в балтийском и восточно-европейском регионе отель бренда Handwritten Collection именно в прекрасной Эстонии. Эстония станет для нас ведущим рынком не только стран Балтии, но и всего региона. Открытием этого отеля мы положим начало появлению множества других брендов и гостиничных проектов в Эстонии в ближайшем будущем. Способствуя привлечению в Эстонию всемирно известных брендов, мы делаем ставку на динамичное развитие местного гостиничного сектора, и мы убеждены, что благодаря этому многие международные гости откроют для себя Эстонию – бесподобную туристическую жемчужину Европы“, – сказала руководитель по развитию Accor в Польше и странах Балтии Катажина Славинска .

На торжественном открытии Oru Hub Hotel – Handwritten Collection присутствовала команда по разработке сети Accor. Участие также приняли другие партнеры отеля, руководители отелей и друзья. Гости получили возможность ознакомиться с отелем. Специальное меню для мероприятия разработал главный шеф-повар Oru Bistroo, а за развлекательную программу отвечал известный джазовый дуэт Пеэду Кассь и Марианне Лейбур. С речами выступили исполнительный руководитель отеля Кристель Мяэнурм, творческий руководитель дизайнерского бюро Velvet Кристьян Кирсфельдт и представитель Accor Майкл Куц.

„Для команды отеля Oru возможность стать частью Accor Handwritten Collection – огромное признание. В последние годы мы прилагали массу усилий по усовершенствованию отеля и движению к своему видению. Конечно же, мы рады, что наши старания не остались незамеченными. Мы убеждены, что туристов привлечет неповторимый индивидуальный дизайн Oru Hub Hotel – Handwritten Collection. Примкнув к новому бренду, мы дополнительно усовершенствовали дизайн помещений, что позволило нам достигнуть верхнего сегмента четырехзвездочных отелей“, – рассказала исполнительный руководитель отеля Кристель Мяэнурм .

Расположенный поблизости от таллиннского Певческого поля отель, ранее носивший имя Oru Hub Hotel, полностью преобразился в ходе ремонта в 2020 году. Совместно с дизайнерским бюро Velvet была разработана lifestyle-концепция, сочетающая в себе лучшие качества гостиничных удобств, домашней атмосферы и возможностей коворкинга. Дизайн зон общего пользования способствует совместному времяпрепровождению и получению впечатлений, а уникальный и приветливый стиль общения связывает самобытные детали в единое целое. О присоединении отеля к новому бренду Accor было объявлено в январе нынешнего года.

Одним из элементов бренда Handwritten Collection в открывшемся отеле является концепция „Ешь, работай и играй“, разработанная при сотрудничестве с признанным эстонским дизайнерским агентством Velvet и архитектурной студией Aeris. В соответствии со своей концепцией 4-звездочный отель предлагает 55 комфортабельных современных номеров с выдающимся дизайном. В распоряжении гостей отеля также доступ к уникальному хабу, где можно работать, общаться или отдыхать. Гостей также ждут бистро Oru, конференц-залы, комната „Сделай сам“ и зал для йоги. Отель удостоился множества наград в области дизайна, в т. ч. годовой премии Эстонского союза дизайнеров интерьера, и номинирован на топ-3 в категории реализаторов лучшего дизайна Фонда содействия развитию предпринимательства (EAS). В 2021 году отель Oru Hub Hotel попал в тройку лучших в категории реализации дизайна на Предпринимательской премии EAS.

„Пандемия основательно встряхнула гостиничный сектор, и мы заметили, что многие индивидуальные владельцы отелей испытали необходимость в поддержке ведущего международного бренда, не желая при этом лишиться уникального характера, свойственного маленьким отелям. Именно поэтому мы создали бренд Handwritten Collection, призванный поддержать владельцев отелей и предложить гостям уникальный, персональный опыт“, – сказал Франк Реул, вице-президент по развитию отелей Accor Premium, Midscale и Economy в Восточной Европе, Балканском регионе, Италии и Греции.

Отель отличается удачным расположением, которое оценят как бизнес-клиенты, так и отдыхающие, и с легкостью доступен на общественном транспорте. Центр и Старый город Таллинна находятся на расстоянии 5–10-минутной поездки на автомобиле или автобусе, а дорога до таллиннского порта и аэропорта Таллинна займет до 12 минут на автомобиле. В непосредственной близости от отеля расположено главное место организации музыкальных мероприятий в городе – Певческое поле.

Handwritten Collection

Бренд Handwritten Collection был создан в 2023 году с целью объединения уникальных, обладающих собственным характером отелей, непосредственным образом отражающих внутренний мир и тепло людей, которые о них заботятся. Владельцы отелей Handwritten Collection убеждены, что отель – это место, где люди формируют искренние связи и получают подлинные впечатления от путешествия. По этой причине они приглашают путешественников испытать нечто большее, чем традиционное гостеприимство. К концу 2030 года портфель Handwritten Collection должен содержать 250 отелей по всему миру. Отели под брендом уже открылись в Австралии, Франции и Китае. Handwritten Collection является частью Accor, ведущего мирового гостиничного концерна, в который входит свыше 5400 отелей более чем в 110 странах. Бренд также относится к товарному знаку программы лояльности Accor Live Limitless, предлагающему доступ к большому количеству вознаграждений, услуг и впечатлений.