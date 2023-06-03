Аэропорт в Риме назвали лучшим в Европе

Аэропорт отметили за улучшения в обслуживании клиентов, которые реализовали за последние два года: это новая зона выхода на посадку в зале А, улучшенные зона безопасности, места отдыха и магазины, пишет портал 34travel.me.

„Мы особенно довольны этим важным признанием, которое еще раз демонстрирует усилия компании по созданию аэропорта будущего с более широким использованием инноваций и новых технологий, максимальной эффективностью в отношениях с окружающей средой, надежностью, безопасностью и удобствами для наших пассажиров“, – говорит генеральный директор аэропорта Марко Тронконе.

Эксперты SKYTRAX анализируют работу аэропортов регулярно. Изучают сотни критериев. Высший пятизвездочный рейтинг дают тем, кто обеспечивает исключительные стандарты обслуживания во всех основных зонах аэропорта. Сегодня это самый престижный и уникальный знак качества.