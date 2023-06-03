03.06.2023, 11:52
Часовня тишины в Хельсинки снова откроется для посетителей
ФОТО: Photo by Florian Rebmann on Unsplash
Правда, вход больше не будет бесплатным.
Часовня тишины в столичном районе Камппи (Hiljaisuuden kappeli) откроется в понедельник, 5 июня, после годового перерыва. В этом году вход в одну из достопримечательностей Хельсинки станет платным – 5 евро, пишет Yle.
Плата за вход в часовню связана с расходами на обслуживание здания и туризмом.
В Хельсинкском соборе пояснили, что часть собранных средств пойдет на покрытие расходов на содержание часовни, которое обходится дорого.
В соборе напомнили, что часовня также является туристической достопримечательностью. Например, в лондонском Вестминстерском аббатстве входная плата составляет 27 фунтов.
Деревянная часовня тишины была открыта в 2012 году. Ее закрыли в 2022 году из-за финансовой ситуации.