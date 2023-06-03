Часовня тишины в Хельсинки снова откроется для посетителей

Часовня тишины в столичном районе Камппи (Hiljaisuuden kappeli) откроется в понедельник, 5 июня, после годового перерыва. В этом году вход в одну из достопримечательностей Хельсинки станет платным – 5 евро, пишет Yle.

Плата за вход в часовню связана с расходами на обслуживание здания и туризмом.

В Хельсинкском соборе пояснили, что часть собранных средств пойдет на покрытие расходов на содержание часовни, которое обходится дорого.

В соборе напомнили, что часовня также является туристической достопримечательностью. Например, в лондонском Вестминстерском аббатстве входная плата составляет 27 фунтов.

Деревянная часовня тишины была открыта в 2012 году. Ее закрыли в 2022 году из-за финансовой ситуации.