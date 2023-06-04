Это не Греция! Остров Гомера: язык свиста, дойные пальмы, страсть Колумба и магический порошок

Считается, что именно на этом острове в сентябре 1492 года сделал последнюю остановку Колумб перед отбытием за океан — в Индию, оказавшуюся Америкой. Местная легенда настаивает, что мореплаватель времени даром не терял — днем чинил корабли, на ночь - молился (церковь сохранилась), а под луной предавался любовным утехам со вдовой местного губернатора Беатрисой де Бобадильей (дом Casa Colon - сберегли).

...Всего 50 минут на пароме с туристической Мекки Тенерифе, и можно с другого берега наблюдать канарскую Фудзияму — утонувший в облаках вулкан Тейде. Например, сидя на горе рядом со статуей Христа, покровителя гомерической столицы Сан-Себастьян. Напоминающий формами круглую ракушку 35 км в диаметре остров Ла Гомера расположен в западной части Канарского архипелага. В его разбросанных по долинам между скал крохотных домишках обитает около 22 тысяч жителей.

Как и все острова вокруг, Ла-Гомера имеет вулканическое происхождение. Но извержений здесь не было уже около двух миллионов лет. Благодаря этому, местная флора и фауна, когда-то завезенные с материков - Африки, Америки, Европы - идеально законсервировались и произвели свои „генеалогические ветки“. Аналогов им нет нигде в мире.

Испанский свист

Передвигаться между расположенными в горных долинах деревушками Ла Гомера, пока не появились современные средства сообщения, было занятием не из легких. Подвернул ногу в лесу или потерял козу — как призвать на помощь соседей? Местные жители изобрели свой телеграф — посылали друг другу сообщения с помощью особого свиста silbo, который слышно на километры.