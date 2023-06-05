В Болгарии открыли необычный музей всего с одним экспонатом

„Ахинора“ была написана в 1925 году и передан в дар муниципалитету незадолго до смерти художника от гриппа в возрасте 29 лет.

Остается загадкой, какая женщина изображена на картине. Некоторые исследователи предполагают, что это Анна Орозова, жена местного торговца розовым маслом. В Казанлыке ходили слухи, что с Иваном Милевым ее связывают личные отношения.

Иван Милев (1897, Казанлык — 1927, София) — болгарский художник и сценограф, один из главных представителей болгарского модерна. Является одним из величайших мастеров акварельной и темперной техники в болгарском изобразительном искусстве. Не был чужд социальной тематики. Его чрезвычайно самобытный декоративный стиль испытал влияние тогдашнего европейского модерна, в то же время основываясь на традициях народного творчества и иконописи. Работы Милева хранятся в Национальной художественной галерее Болгарии, Софийской художественной галерее и в галереях Шумена, Казанлыка и других городов. Портрет Ивана Милева помещен на банкноту достоинством 5 левов образца 1999 года.